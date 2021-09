El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat aquest dijous les mesures cautelars plantejades per la patronal Fecasarm per reobrir ja l'oci nocturn més enllà de les 00.30 hores. El tribunal ja havia descartat les mesures cautelaríssimes i ara pren la mateixa decisió respecte a les cautelars. El sector havia reclamat poder reobrir a l'aire lliure fins a les 3.30 hores i que la restauració ho fes fins a la 1. Pel que fa als locals interiors, plantejava que poguessin obrir amb un sistema d'accés mitjanant un test d'antígens negatiu entre les 24 i les 48 hores prèvies.



El recurs de la Fecasarm va arribar com a resposta a la decisió del Govern de prorrogar el tancament de l'oci nocturn fins que no estigués totalment sota control la cinquena onada de la pandèmia de coronavirus, que encara manté una important pressió assistencial.

El TSJC argumenta que la patronal no acredita que el seu perjudici econòmic sigui desproporcionat en comparació amb el que suposaria l'obertura de l'oci nocturn pel que fa al dret a la vida i a la protecció de la salut. En aquest sentit, cita les dades de la pandèmia de mitjans d'agost, quan es va interposar el recurs de la Fecasarm. Al seu parer, la situació "justifica l'adopció de les mesures de salut pública que siguin necessàries per controlar i evitar l'increment de contagis i d'ingressos hospitalaris per a la protecció de la població enfront del virus, i de la funcionalitat del sistema sanitari per assegurar la necessària assistència i tractament a tots els malalts de Covid-19 i d'altres patologies".



D'altra banda, remarca que la incidència acumulada a set dies és molt menor que la que va justificar el toc de queda, però "no és un reflex d'una situació de normalitat o suficient millora que justifiqui la suspensió d'altres restriccions". De fet, recorda que el Consell d'Europa i el Centre Europeu per al Control de Malalties ha situat en 25 casos per 100.000 habitants el llindar d'incidència per considerar que el risc s'incrementa, i en 150 per valorar el risc com a molt alt. Recomana prendre mesures ja a partir dels 25 casos. Un nivell inferior al que ara mateix té Catalunya.

Acampada de protesta

Precisament aquest dimecres empresaris del sector van iniciar una acampada a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar al Govern un calendari de reobertura. El sector vol tornar a obrir amb un 50% de l'aforament, com a mínim, en l'horari habitual i amb l'activitat de ball a les discoteques. El secretari general del Gremi de Discoteques, Ramon Mas, ha demanat a l'Executiu que deixi fer la feina als empresaris i els hi doni "eines" per fer-la bé. Una d'aquestes és el certificat covid, que acredita que les persones han passat la malaltia, tenen la pauta de vacunació completa o disposen d'un test negatiu abans d'entrar al local. L'objectiu és minimitzar el risc de contagi i garantir així una reobertura "controlada" del sector.



El sector reclama "planificació" i una "solució" després d'un any i mig sense facturar. De fet, els ingressos del sector a Catalunya aquest any representen només un 3% de la facturació de 2019 en el mateix període.