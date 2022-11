La reurbanització de la Meridiana entre Navas de Tolosa i Felip II començarà el 21 de novembre

La reurbanització de l'avinguda Meridiana de Barcelona al tram Navas de Tolosa - Felip II començarà la setmana del 21 de novembre, segons ha anunciat l'Ajuntament de la capital catalana. La remodelació, pressupostada en 7,83 milions d'euros, ha d'acabar afectant tota l'artèria barcelonina. El seu objectiu és trencar "l'efecte barrera i la fractura" com a gran autopista urbana i habilitar un espai públic "més humà i acollidor".

En el mandat anterior es va iniciar la transformació del tram plaça de les Glòries - Mallorca. El procés va continuar amb el Mallorca – Navas de Tolosa, completat l'estiu passat. Ara, l'obra entra de ple al districte de Sant Andreu i s'espera que estigui a punt l'estiu vinent.

Aquest diumenge, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la segona tinent d'alcaldia, Janet Sanz, han compartit els avenços del projecte i l'inici de les noves obres en una festa ciutadana a la plaça de Ferran Reyes amb tallers, jocs infantils, una xocolatada, activitats i punts d'informació de les entitats de l'entorn. Un cop acabades les obres el nou tram estarà conformat per dos carrils per al trànsit general i un per a busos per banda. Les bicicletes aniran pel centre amb carril bici segregat, les voreres seran més amples i hi haurà més arbrat i parterres.



La novetat serà a l'arribada a la plaça de Ferran Reyes i els Jardins de Maria Soteras, on l'espai central s'eixamplarà i esdevindrà una rambla àmplia que millorarà el passeig, la transversalitat i la connectivitat entre banda i banda de l'avinguda, al seu pas pel barri de Navas. En aquest punt el carril bici es dividirà i serà unidireccional a banda i banda de l'espai central.

94.000 mentres quadrats de superfície renovada i 560 arbres més

Quan acabi la intervenció, des de la plaça de les Glòries fins a Felip II s'haurà actuat al llarg d'1,7 km de l'avinguda, que suposaran fins a 94.000 metres quadrats de superfície renovada. El consistori subratlla que hi haurà 560 arbres més que ara i uns 10.000 metres quadrats de parterres i espècies arbustives. La inversió total haurà estat de 28,4 milions, 6 dels quals provinents dels fons Next Generation.

Segons l'Ajuntament, les actuacions fetes fins ara han comportat una reducció del trànsit d'uns 17.000 vehicles diaris. Abans de la pandèmia (2016-2019) hi passaven entre 30.000 i 32.000 cotxes per sentit, mentre que l'any passat i aquest se n'han comptabilitzat uns 23.500 per banda.