Reviu, el portal de ressenyes on els llogaters podran trobar informació sobre pisos, propietaris i immobiliàries

Com són els veïns? I el propietari o l'agència? Hi ha pisos turístics al voltant? Quant pagaven els antics llogaters? Els van tornar la fiança? Són algunes de les preguntes que tothom es fa quan busca un pis de lloguer. Sovint no tenen una resposta que correspongui amb la realitat, ja que els llogaters només solen disposar de la informació dels anuncis que les mateixes immobiliàries pengen als grans portals com Idealista o Servihabitat.

Per evitar aquesta desinformació, un grup d'investigadors de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) han creat Reviu, el primer portal de ressenyes sobre pisos i immobiliàries. És com el Tripadvisor o el Google Reviews dels bars i restaurants, però en aquest cas es valora un immoble i les immobiliàries.

Es tracta d'una pàgina web on els usuaris, de forma anònima, poden compartit informació sobre el seu habitatge, la comunitat de veïns, la zona i l'empresa immobiliària per tenir informació abans de triar. Justament la setmana passada el mateix institut publicava un informe que assegurava que l'auge dels intermediaris del sector encareix l'habitatge i provoca insatisfacció entre els llogaters. Segons l'estudi de l'IDRA, el 46,5% de les persones que busquen pis a través d'empreses immobiliàries han patit alguna mena de discriminació, enfront del 37,7% dels qui l'han buscat sense intermediació.

Avui hem presentat Reviu, portal per compartir ressenyes sobre pisos i immobiliàries https://t.co/aDp04B0WLG



🥳 L’acte públic ha tingut lloc a la Sala Paral·lel 62, que s’ha omplert de gom a gom.



Jaime Palomera ha conduït la sessió (co-director de l’IDRA i co-fundador de Reviu) pic.twitter.com/bfgrrxeUhc — Reviu (@reviu_casa) June 10, 2024

Després de recollir més de 18.000 euros en una campanya de micromecenatge, el portal ja està operatiu i permet als usuaris tres opcions: buscar opinions d'un pis concret, escriure una ressenya o buscar les entrades sobre determinades immobiliàries. La interfície està en català, castellà i anglès i de moment se centra en Barcelona, tot i que hi ha la voluntat d'ampliar el radi.

Informació d'interès i anònima

El portal, associat amb el cadastre, permet cercar adreces a Barcelona i veure les ressenyes que altres persones usuàries han deixat, amb la següent informació: qualitats del pis (llum, temperatura, soroll, serveis i manteniment), preu del pis, tracte de la immobiliària i/o del propietari, comunitat de veïns i condicions de l'escala (quin perfil de persones hi viu, si hi ha pisos turístics, etc.), zona i serveis pròxims.

Els usuaris s'han de registrar prèviament, i els responsables del portal no demanen d'entrada el contracte, però si es detecta una ressenya sospitosa, es demanarà informació, contracte o proves per verificar-ne l'autenticitat. Per evitar que algú pugui inventar un pis que no existeix, la web està associada amb el cadastre (on apareixen els edificis d'habitatge i els pisos) i Google.

A més de les ressenyes dels llogaters, els impulsors subratllen que busquen "informació de qualitat". Per això, també s'oferirà a les immobiliàries i els propietaris una via per a canalitzar les seves respostes a les ressenyes publicades al portal.

L'objectiu de Reviu és promoure la transparència i la informació entre persones llogateres i propietàries d'habitatges en lloguer, assegurant el compliment de les normatives actuals i contribuint a la no especulació dels preus ni a abusos de cap mena.