Riders i taxistes també es querellen contra Uber Eats per contractar falsos autònoms

Després de querellar-se contra Glovo per contractar de forma continuada falsos autònoms des del 2015, diverses associacions de riders i taxistes han presentat una altra querella criminal però aquest cop contra la plataforma de repartiment Uber Eats. Élite Taxi, RidersxDerechos i Taxi Project acusen la firma dels delictes d'estafa contra els treballadors, la Hisenda Pública i la Seguretat Social "dins d'una possible organització criminal".

Des de l'aprovació de la coneguda com a Llei Rider el 2021, que regula el treball dels repartidors a domicili en plataformes digitals per posar fi a les males pràctiques de les companyies de repartiment, -a diferència de Glovo- Uber Eats va realitzar un canvi d'estratègia: va passar dels falsos autònoms a la subcontractació temporal per evitar millorar les condicions laborals dels seus treballadors.

D'aquesta manera, afegeixen els querellants, externalitza "fraudulentament" tota l'activitat a empreses "que imposen rotació i inestabilitat entre els treballadors", per bé que "segueix establint les condicions" i "gaudint de les rendes del seu treball".

Els querellants assenyalen que l'empresa ha infringit el Codi Penal contractant falsos autònoms "a través de l'engany i abusant del seu estat de necessitat, per la seva situació especial de vulnerabilitat, però amb greu perjudici a les seves condicions laborals i de seguretat social, vulnerant amb aquesta conducta els drets dels treballadors".

La demanda també assenyala que Uber Eats ha defraudat Hisenda, ja que la companyia obliga als treballadors a emetre una factura falsa on l'empresa defrauda l'IVA i es dedueix el suportat a la factura.

"Model per a frau i lucre il·lícit"

Per tot plegat, les tres organitzacions consideren que Uber Eats ha ideat un "model per a frau i lucre il·lícit" utilitzant "falsos autònoms per simular treballs en benefici propi i perjudici dels treballadors, als quals va enganyar aprofitant la necessitat de treball existent i la vulnerabilitat".