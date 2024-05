Rodalies torna a col·lapsar per un robatori de coure en plena jornada electoral i molts trens no arriben a Barcelona

Un robatori de coure aquesta matinada a les instal·lacions de Montcada Bifurcació ha provocat una sobretensió i afecta de forma generalitzada el servei de Rodalies. Renfe recomana l'ús d'altres mitjans de transport. Molts trens no arriben ni surten de Barcelona. La nova incidència al principal transport de l'àrea metropolitana de Barcelona coincideix amb la jornada electoral i l'obertura dels col·legis.

Tècnics d'Adif treballen per resoldre la incidència però per ara no hi ha previsió de normalització del servei. Així, l'R1 té el seu inici i final a Badalona, i s'encaminen els viatgers al metro; l'R2 sud i els Regionals tenen el seu recorregut habitual; l'R4 sud té l'inici i final a Sants; l'R4 nord circula entre Cerdanyola i Manresa/Lleida i entre Montcada i Reixac i Portbou; l'R3 funciona entre Montcada Ripollet i Puigcerdà, i a l'R7 i l'R8 hi ha servei alternatiu per carretera.

El Govern avisa que afecta el dret a vot i participació

La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ha titllat aquest diumenge la situació de Rodalies d'"intolerable i inacceptable" i ha avisat que afecta el dret a vot i participació en aquesta jornada electoral del 12-M. En roda de premsa des del Parlament per l'obertura dels col·legis electorals, Vilagrà ha contrastat justament la normalitat de l'inici de la jornada amb "el caos" de Rodalies. "Ens trobem en aquesta situació cada dia, però avui també i pot afectar el dret a vot", s'ha queixat Vilagrà, que ha demanat al ministre de Transports i Mobilitat, Óscar Puente, que "actuïn i restableixin la normalitat, perquè la situació és greu i intolerable".



La vicepresidenta ha dit que "sens dubte" afectarà el dret a vot i participació i ha lamentat que "avui també" hi hagi incidències coincidint amb una jornada "important". "La notícia del dia és el caos a Rodalies, una vegada més", ha afirmat. Diversos candidats com el d'ERC i president de la Generalitat, Pere Aragonès, el de Junts, Carles Puigdemont, i la de la CUP, Laia Estrada, s'han referit a la incidència de Rodalies amb dures crítiques.



Sobretensió i diversos incendis en el cablejat

El robatori a Montcada Bifurcació ha provocat una sobretensió i ha afectat les subestacions de l'àmbit de Rodalies. Des de les 4 de la matinada s'han produït diversos incendis en el cablejat del sistema de senyalització.



Tot plegat impedeix la circulació de trens als túnels de Barcelona i entre Maçanet, Granollers i el Clot, i entre Maçanet, Mataró i el Clot. A més, entre Montcada bifurcació i Montcada tampoc pot circular cap tren.

Així doncs, només circulen trens pel sud fins a Bellvitge, l'Hospitalet i Sants, i pel nord fins a Cerdanyola i Montcada Ripollet.