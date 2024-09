La ronda de Dalt recupera els tres carrils entre els accessos 5 i 6 després de les obres per cobrir la infraestructura

La ronda de Dalt de Barcelona recuperarà el proper dilluns, dia 9, els tres carrils per sentit al tram entre els accessos 5 i 6 després que des del juny hagi estat reduït a dos a causa de les obres per cobrir la infraestructura entre l'avinguda Vallcarca i l'IES Vall d'Hebron. En concret, durant els mesos d'estiu s'ha construït un mur que constituirà un dels pilars de al nova cobertura. Els treballs continuaran a la tardor amb l'execució de les sortides d'emergència.

La recuperació total de la circulació al tram no serà completa fins a l'11 de setembre, atès que entre el 6 i el 10, i durant la franja nocturna, encara hi haurà algunes intervencions per pavimentar els carrils ràpids i centrals en els dos sentits de la marxa. En concret, hi haurà tres nits que el tall de circulació serà total en els dos sentits de la marxa.

La nit de divendres, del 6 al 7 de setembre, el tall en ambdós sentits s'iniciarà a dos quarts d'onze de la nit. Es preveu l'obertura del carril lent en tots dos sentits a les sis de la matinada i el carril central en els dos sentits a les vuit del matí.

La nit i matinada del 7 al 8 de setembre el tall total de la ronda s'implementarà en ambdós sentits a dos quarts d'onze de la nit i es mantindrà fins a les vuit del matí, quan s'obrirà el carril lent en tots dos sentits. El carril central s'obrirà dues hores més tard, a les deu. La nit i matinada del 8 al 9 de setembre es faran els treballs de pintura. El trànsit es tallarà totalment a dos quarts d'onze de la nit en sentit Besòs i a les onze de la nit en sentit Llobregat. Tots els carrils s'obriran a dos quarts de cinc de la matinada.

Del 9 al 10 de setembre el tall de trànsit serà només al sentit Besòs i del 10 a l'11 al sentit Llobregat. Aquestes dues nits es retiraran tots els elements de senyalització de l'obra. El tall començarà a dos quarts d'onze de la nit i s'obrirà la circulació a dos quarts de cinc de la matinada. La nova cobertura, que ara se seguirà executant, s'unirà al tram ja fet entre l'avinguda del Jordà i l'IES Vall d'Hebron.