Barcelona aprova un acord per avançar en la pacificació dels entorns escolars 

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres en ple municipal un acord per continuar avançant en la pacificació dels accessos als centres educatius i també en la climatització de les escoles públiques d'infantil, primària, municipals i instituts escola de la ciutat. La proposició, presentada per BComú, té com a objectiu donar continuïtat al projecte Protegim escoles, iniciat al mandat anterior, per garantir entorns segurs i disminuir la contaminació atmosfèrica i acústica dels centres educatius

El text preveu passar d'un terç de les escoles protegides a la totalitat en aquest mandat. A més, també insta a habilitar un servei de psicòlegs als centres per vetllar pel benestar emocional dels infants i joves. La proposta ha estat aprovada amb els vots del PSC, BComú i ERC. Vox hi ha votat en contra i Trias per Barcelona i el PP s’hi han abstingut.

En l'àmbit de la climatització, la proposició aposta per actuar en tots les centres que depenen del consistori i exigir a la Generalitat la climatització integral dels que siguin de la seva competència. Al Govern també li reclama el desplegament de la figura del coordinador de benestar, prevista a la llei, i la dotació de recursos suficients per atendre la diversitat a les aules, amb el desplegament "al màxim" del decret d'escola inclusiva.

El cobriment de la ronda de Dalt

El ple municipal d'aquest divendres també ha avalat la creació d'una comissió per a la transformació de la ronda de Dalt i el seu entorn. Es tracta d'un òrgan d'estudi de les actuacions que es faran per a cobrir la via en l'àmbit d'Horta-Guinardó. Haurà de permetre tirar endavant la segona fase del projecte iniciat en l'anterior mandat i que correspon al tram comprés entre les avingudes Jordà i Vallcarca i concretar la tercera i quarta fase del mateix.

"Cal pal·liar un deute històric amb veïns de la zona i crear un gran consens de ciutat capaç de sobreviure al llarg dels anys"

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat que cal pal·liar un "deute històric" amb veïns de la zona i crear un "gran consens de ciutat" capaç de "sobreviure" al llarg dels anys. Collboni ha destacat que fa més de 30 anys que es van construir les rondes, i ha remarcat la necessitat de continuar amb el procés de transformació que es va iniciar el 1992 perquè "des d'aleshores ha canviat molt el món i les necessitats dels barris de Barcelona".

Aquest acord es desprèn d'una moció que ha presentat el govern municipal al ple d'aquest divendres i que comptarà amb el suport de tots els grups amb representació al consistori excepte Vox.

Toni Mateo, expresident de l'Associació de Veïns de Montbau, ha expressat la seva satisfacció envers el nou acord, però ha avisat del seu "escepticisme" perquè en el passat hi ha hagut una llarga llista de promeses sobre aquesta qüestió que no s'han complert.