Rosalía s'endú l'MTV Video a la millor edició pel videoclip de 'Saoko'

Rosalía segueix fent-se un lloc en el panorama internacional i aquesta matinada s'ha endut el premi a la millor edició de videoclip dels MTV Video Music Awards 2022 per Saoko. La cantant va llençar-lo al març pocs dies abans de publicar l'àlbum Motomami i va causar impacte perquè hi apareix al costat d'un grup de noies en motos de gran cilindrada fent acrobàcies en una ciutat d'extrarradi nord-americana. Rosalía també optava al guardó a la millor col·laboració pel videoclip de La fama, gravat al costat del canadenc The Weeknd, però el premi ha estat per l'aliança entre Lil Nas X amb Jack Harlow. El vídeoclip de Taylor Swift de la cançó All too well ha estat proclamat com el millor d'aquest any.

El premi principal de la nit ha estat per la cantant Taylor Swift i el seu videoclip de All too well, millor videoclip de l'any. Bad Bunny ha estat reconegut com a millor artista i Billie Eilish ha guanyat l'MTV Video Music Award a la millor cançó (Happier than ever). MTV ja ha premiat anteriorment a Rosalía: va guanyar el premi MTV Europe Music Awards (EMA) a la millor col·laboració de l'any per Con Altura, el seu single amb J Balvin, el 2019, i la seva col·laboració musical amb Billie Eilish, Lo vas a olvidar, es va endur el premi MTV al millor vídeo llatí de l'any el 2021.