Rovira es planteja tornar a Catalunya aquest dissabte després de sis anys a l'exili 

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, podria tornar a Catalunya després de més de sis anys a l'exili aquest dissabte per participar presencialment a l'assemblea de dones del partit. "No sé si serà possible, avui tenim moltes reunions però m'encantaria", ha dit en una entrevista a Rac 1 després que el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón hagi arxivat la causa contra Tsunami Democràtic.

Rovira considera que és una "certa justícia poètica" de la manera que ha passat, per un defecte de forma pel que fa als terminis. I ha afegit que el jutge porta molt temps prorrogant la causa per poder-la "polititzar". "Estic emocionada, és un moment molt especial i ahir vaig haver de pessigar-me varies vegades", ha afegit.

Rovira ha avançat que el primer que farà serà passar per Vic i visitar la casa dels seus pares. Malgrat això, ha advertit que abans de tornar a Catalunya cal esperar a les reaccions de les acusacions particulars. El seu retorn no li fa replantejar la decisió de deixar la secretaria general del partit i també descarta ser candidata d'ERC en unes eleccions. I és que, segons ha dit, es tracta d'un "fi d'etapa".

L'arxivament de la causa se suma a la decisió fa uns dies del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena de retirar la seva ordre nacional de detenció, en considerar que el delicte de desobediència entra en l'àmbit d'aplicació de la llei d'amnista.

Arxivament del cas Tsunami Democràtic

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel Garcia-Castellón ha acordat arxivar provisionalment la causa del Tsunami Democràtic després que la Sala Penal hagi invalidat totes les diligències que havia fet des del 30 de juliol del 2021.

L'arxiu de la causa beneficia les 10 persones que estaven essent investigades per terrorisme, entre les quals també hi ha la Josep Lluís Alay, Oriol Soler, Xavier Vendrell, Marta Molina, Josep Capmajó, el periodista de La Directa Jesús Rodríguez, Jaume Cabaní, Oleguer Serra i Nicola Flavio.



Sobre el cartells ofensius contra Maragall

Rovira ha demanat disculpes per la campanya "vergonyant" dels cartells contra Ernest Maragall. "No hagués hagut de passar mai i espero que aquesta setmana s'aclareixin les responsabilitats", ha assegurat a l'entrevista. Segons Rovira, és important determinar "el qui" per poder depurar responsabilitats i "protegir" el projecte i la honorabilitat d'ERC.

Preguntada per Sergi Sabrià, que va dimitir la setmana passada de viceconseller del Govern arran d'aquest cas, Rovira ha dit que el republicà no treballava en la campanya de les eleccions municipals de l'any passat. "Està molt clar qui treballava en la campanya", ha afegit sense dir noms.

La secretària general del partit ha dit que sabia que hi havia una contra campanya, com en la majoria de partits, però ha defensat que "mai s'han de superar els principis ètics". Segons ha dit, "no sabia ningú del cert" que ERC estava darrere dels cartells que vinculaven l'excandidat d'ERC Ernest Maragall amb l'Alzhemeir. "Si ho haguéssim sabut del cert ja haguéssim depurat responsabilitats", ha afegit.

Rovira ha explicat que en els últims dies ha fet reunions amb l'expresident d'ERC Oriol Junqueras i ha tornat a negar que hi hagi una crisi al si del partit. "Tenim un congrés i estic convençudíssima que ens en sortirem", ha conclòs.

Sobre el futur Govern

Sobre les negociacions del futur Govern de la Generalitat, ERC està negociant tant amb el PSC com amb Junts. La portaveu del partit, Raquel Sans, va explicar que les converses amb Salvador Illa avançaven a "bon ritme". En aquest sentit, Rovira s'ha mostrat optimista pel que fa a la negociació amb els socialistes, ha explicat que de moment no hi ha cap escull. "Crec que anirem bé", ha conclòs.

"No ho fem per fer president a Illa, ho fem pel país", ha assegurat Rovira, per després remarcar que l'important és que s'acabi la situació de dèficit fiscal i que Catalunya tingui un nou model de finançament al marge del règim comú.