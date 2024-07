ERC afronta una nova setmana enfangada pel cas dels cartells de l'Alzheimer en plena negociació per a la investidura

L'escàndol dels cartells de l'Alzheimer contra Ernest Maragall i el seu germà, l'expresident de la Generalitat, Pasqual Maragall -afectat per aquesta greu malaltia- ha impactat durament a Esquerra Republicana des que es va fer públic fa una setmana que darrere de l'autoria de l'acció estava el propi partit.

ERC afronta una nova setmana de previsible enfangada al voltant de la qüestió dels cartells

Però el terratrèmol polític que ha provocat aquest afer, amb importants conseqüències internes i greus danys en la imatge dels republicans, no sembla que afluixarà malgrat els esforços de la direcció per intentar controlar el tema. I és que ERC afronta una nova setmana de previsible enfangada al voltant d'aquesta qüestió i en general de l'anomenat 'operatiu en B' que suposadament es dedicava a fer actes de campanya i agitació sense el logotip del partit.

La preocupació entre els dirigents d'Esquerra pel cas dels cartells de l'Alzheimer creix per la dificultat d'acotar la durada i l'extensió de l'escàndol. I tot això enmig de la negociació amb el PSC per a la possible investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. D'entrada, Esquerra ja ha posat en marxa la confecció d'un informe exhaustiu sobre el cas amb diverses entrevistes a alguns dels implicats.

L'encarregat de fer l'informe és el responsable de Compliment del partit, Xavier Mombiela

Aquest dimarts està previst que doni explicacions un dels alts càrrecs que està a l'ull de l'huracà, el director de Comunicació del partit, Tolo Moya, al qual Ernest Maragall va atribuir l'operació dels polèmics cartells. L'encarregat de fer l'informe és el responsable de Compliment del partit, Xavier Mombiela. També està previst que donin la seva versió altres alts càrrecs com l'exviceconseller de Presidència, Sergi Sabrià, que va dimitir dijous passat a causa del mateix escàndol.

Informe per divendres i Consell Nacional

La setmana serà dura internament, però la direcció vol donar carpetada a aquest espinós assumpte i no vol que sigui en fals. Per això, s'ha accelerat al màxim tot el procediment i l'informe del responsable de Compliment estarà llest aquest divendres i a la disposició de l'Executiva nacional. Segons explica la portaveu d'Esquerra, Raquel Sans, l'Executiva prendrà les decisions oportunes, segons el contingut de l'informe, en una reunió extraordinària aquest mateix divendres que començarà a les tres de la tarda. Posteriorment, se celebrarà aquella mateixa tarda un Consell Nacional, com a màxim òrgan entre congressos de representació de la militància, per informar a la massa social dels republicans.

El responsable de Compliment, càrrec que en aquests moments recau en Xavier Mombiela, és una figura que ocupa una persona amb coneixements jurídics i que actua de forma independent de la direcció del partit amb potestat per demanar la informació necessària, entrevistar militants o personal laboral del partit, fer conclusions i aportar propostes de mesures en temes relatius a l'actuació interna d'Esquerra.

Sans: "Els militants d'Esquerra estan enfadats, indignats i tristos"

"Els militants d'Esquerra estan enfadats, indignats i tristos", assegura Sans. I és una bona definició veient l'ambient que es va viure a la primera assemblea territorial després de conèixer-se l'escàndol. La direcció va posar en marxa aquestes trobades per poder recollir la percepció i les inquietuds dels militants. Participen des de Marta Rovira, de forma telemàtica des de Ginebra, a la pròpia Raquel Sans. Aquest dissabte va ser el torn del Camp de Tarragona i les cares dels assistents indicaven el profund malestar existent en les bases per aquesta qüestió, segons alguns dels presents consultats per Públic.

Retrets a Rovira i compromís de depurar responsabilitats

Les dirigents del partit no es van estalviar alguna dura intervenció sobre el tema dels cartells, segons diversos assistents consultats. Entre les intervencions hi va haver alguns retrets forts sobre la qüestió i sobre la necessitat que s'assumeixin responsabilitats al més alt nivell. Segons alguns dels assistents, Rovira es va comprometre a assumir totes les responsabilitats que fossin necessàries, sense descartar la seva pròpia dimissió si fos necessària, però una vegada conclòs l'informe sobre l'escàndol.

I és que, la direcció d'Esquerra -actualment amb la secretària general, Marta Rovira, al capdavant, després de la dimissió del president del partit, Oriol Junqueras, per les discrepàncies entre tots dos- vol arribar al fons d'aquest truculent cas. Però alhora Rovira i el seu equip són conscients que la investigació pot treure a la llum altres draps bruts del partit, especialment en relació a les accions del conegut com a 'operatiu en B'.

A la direcció, es treballa per intentar mantenir l'hermetisme respecte a la investigació. "Farem pública una explicació amb tot el que passi i les conclusions a què s'arribi sobre aquest lamentable episodi, però quan finalitzin els treballs del responsable de Compliment. Mentrestant seria convenient la màxima discreció de tothom per ajudar en el desenvolupament de la investigació interna i evitar informacions esbiaixades i interessades, si no falses, que no fan altra cosa que perjudicar greument el conjunt d'Esquerra Republicana", assegura un membre de la direcció.

Tolo Moya i el temor a filtracions interessades

Però hi ha prou temor per les filtracions que hi pugui haver respecte a la investigació interna en curs i les possibles declaracions d'algun dels afectats, o de fer-se públics suposats missatges entre dirigents d'Esquerra, per escrit i amb àudios. I per les conseqüències que això podria tenir. L'última filtració va ser el suposat pagament de 50.000 euros pel silenci als joves que van penjar els cartells, i que Esquerra assegura que no s'ha produït.

La pugna existent a Esquerra entre els anomenats roviristes i els junqueristes és terreny abonat per a suspicàcies sobre filtracions interessades

La pugna existent a Esquerra entre els anomenats roviristes, dirigents afins a la secretària general, Marta Rovira; i els junqueristes, partidaris de l'expresident del partit, Oriol Junqueras, és terreny abonat per a suspicàcies sobre filtracions interessades. Hi ha entre els roviristes una profunda convicció que el cas dels cartells dels Maragall va ser filtrat pel sector de Junqueras. Ho diuen en privat amb contundència i indignació, però el dimitit Sergi Sabrià no es va tallar tampoc en públic: "Hi ha a qui no importa ERC, sinó l'ambició i el desig personal de controlar una organització per fer-se-la a mida".

Des del sector de Junqueras es nega la major i es reitera que l'expresident del partit no va tenir coneixement de l'actuació dels cartells. La portaveu mateix del partit, Raquel Sans, es limita a assegurar que "l'Executiva que en aquell moment dirigia Oriol Junqueras i Marta Rovira va tenir coneixement del cas, però no puc assegurar qui de l'Executiva ho sabia i qui no. Jo en formo part i no en tenia coneixement. Cal esperar a veure quines són les conclusions a què arriba l'informe del responsable de Compliment".

Tolo Moya donarà la seva informació aquest dimarts: "Estic esperant la investigació per exposar les proves que demostren qui és l'ideòleg de tot aquest grup, de com funcionava i de fins on arribava el coneixement de tot això"

A Esquerra hi ha un cert clima de pànic després de l'amenaça que va llançar el director de Comunicació del partit, Tolo Moya, quan va ser assenyalat com a responsable: "Estic esperant la investigació per exposar les proves que demostren qui és l'ideòleg de tot aquest grup, de com funcionava i de fins on arribava el coneixement de tot això". Més d'un dirigent parla en privat de l'existència d'enregistraments i missatges al·lusius a l'operació dels cartells que pot implicar més d'un alt càrrec.

Alguns membres del sector de Rovira situen Tolo Moya en l'òrbita del junquerisme, tot i que algunes fonts del partit asseguren que l'expert en comunicació política va arribar a Esquerra de la mà de la mateixa Rovira. Públic ha pogut confirmar el distanciament que s'ha anat produint entre el director de Comunicació i la secretària general els últims mesos, però fonts properes a Junqueras asseguren que "no hi tenim res a veure". "Aquest senyor va per lliure" afirmen "i el que és important és que s'aclareixi tot aquest lamentable assumpte que només fa que perjudicar greument Esquerra".

Es desconeix la informació que Moya pugui atresorar sobre el cas dels cartells dels Maragall, però la preocupació al si d'Esquerra és latent i més que evident. No només per aquesta acció dels cartells, sinó per altres que puguin sortir a la llum, de manera que possibles declaracions de Moya en mitjans de comunicació o la filtració d'informació es considera ja una espasa de Dàmocles que es vol neutralitzar amb el tancament de la investigació de la manera més ràpida, però també més exhaustiva possible.

Blindar la negociació per a la investidura

A banda de neutralitzar l'impacte sobre la reputació d'Esquerra, l'objectiu de tancar com més aviat millor l'escàndol té també de fons les negociacions per a la investidura, que ERC reitera que vol tenir enllestides al finalitzar l'actual mes de juliol. Els republicans intenten blindar les converses amb el PSC de la tempesta política per l'escàndol, però admeten que la investigació interna i possibles noves revelacions impacten en la dinàmica del partit i dificulten la normalitat dels treballs a totes les àrees.

Les negociacions per a la investidura amb el PSC "avancen a bon ritme"

Tot i això, la portaveu d'Esquerra, Raquel Sans, assegura que les negociacions "avancen a bon ritme". Sans afegeix que els republicans també mantenen converses amb Junts, però que amb els socialistes s'està aprofundint més respecte a totes les carpetes. Així, ERC i PSC estarien "avançant" també sobre les àrees del finançament singular i el referèndum, condicions marcades pels republicans des de la campanya de les eleccions catalanes. Sans veu "possible" un acord d'investidura, si bé ha afegit que dependrà de com avancin aquestes negociacions.

A més, en tot cas, seran les bases d'ERC les que hauran d'avalar o no, en darrer terme, un acord d'investidura possible. Si no es progressa prou o no es reben prou respostes o concrecions, ERC veu "molt complicat" que la militància doni la llum verda a un possible pacte. "Estem a disposició de trobar punts de trobada, però no sabem si seran suficients", ha afegit Sans.