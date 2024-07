ERC nega cap pagament per silenciar l'acció contra els Maragall i apunta a un "intent de xantatge"

L'escàndol dels cartells contra els Maragall per l'Alzheimer contínua portant cua i impactant ERC. Després que La Vanguardia informés aquest dissabte que el partit hauria pagat fins a 50.000 euros pel silenci dels joves que van enganxar els cartells, la formació ha emès un comunicat negant-ho. "En cap cas s'ha fet cap pagament per silenciar l'acció dels cartells ni l'elaboració de presumptes factures falses", exposa.

"Totes les feines que fa Esquerra Republicana les fa pagant a proveïdors de forma transparent que son els que efectuen la feina que se'ls hi encarrega", contínua el text que, en canvi, subratlla que "les informacions apunten també a un intent de xantatge que esperem poder esclarir". El partit també explica que prossegueix la investigació sobre el cas, reitera "la més absoluta condemna per l'acció" i lamenta "les repercussions que aquesta està tenint a l'organització i per tothom".

Arran de l'escàndol, dijous va dimitir el viceconseller d'Estratègia i Comunicació del Govern, Sergi Sabrià, home fort de l'aparell comunicatiu d'ERC durant molts anys, negant que en fos culpable, si bé va reconèixer que en va tenir coneixement, molt abans que transcendís a nivell públic.

A més, dimarts la comissió d'ètica de la formació ha citat a declarar Tolo Moya, director de comunicació d'ERC en el moment dels fets. Tot plegat també contribueix a enfangar la pugna interna a la formació entre els partidaris de l'expresident, Oriol Junqueras, i els de la secretària general, Marta Rovira, amb qui s'alinea Sabrià.

L'acció es va portar a terme el març del 2023, dos mesos i mig abans de les eleccions municipals i aquesta setmana s'ha sabut que va sortir de les files del propi partit.

Al seu torn, La Vanguardia assegura que ha tingut accés a la investigació duta a terme per la Unitat Central d'Odi i Discriminació dels Mossos d'Esquadra, segons la qual els tres veïns d'Igualada d'entre 21 i 24 anys –Gerard F. C., Gerard O. G. i Pau J. A.- haurien cobrat en deu factures falses a través de Relevance Marketing S. L., una empresa de màrqueting vinculada a Esquerra. Un d'ells es va donar d'alta d'autònoms, va facturar a l'empresa "per tasques que no es van fer mai" i va repartir després els diners amb la resta. La investigació es va arxivar sense trobar els dirigents que van ordenar els pagaments.



Sempre segons la versió citada pel rotatiu, un dels joves va ser identificat pels Mossos d'Esquadra i va declarar que un tal Gerard F. va contactar amb ell i el seu amic Gerard O. per oferir-los 300 euros a cadascun per penjar quatre cartells a la ciutat de Barcelona a demanda "d'un polític d'ERC". Aquest "polític d'ERC" també hauria donat un telèfon mòbil d'alta gamma al jove intermediari, Gerard F., per comunicar-se i en transcendir la identitat dels joves els hauria donat 3.000 euros més perquè estiguessin "tranquils i callats".

Quan els tres joves van ser citats com a investigats, es van presentar amb la mateixa advocada, Esther Palmes, que, segons els acusats, l'hauria contractat i pagat també ERC. Davant del jutge, Gerard F. va declarar que l'acció havia estat encarregada per un vell conegut d'Igualada, sense més detalls, i temps després Pau J. va tornar a comparèixer voluntàriament davant dels Mossos a les Corts per comunicar que l'encàrrec l'havia fet un "dirigent d'ERC".

La policia va arribar a identificar que el mòbil l'havia comprat i regalat Víctor L.G., veí d'Igualada i vinculat a ERC de Jorba i d'Òdena. Davant del jutge, va admetre haver regalat l'iPhone 13 al seu amic, però no va voler donar més explicacions. A la instrucció judicial no apareix el nom de cap dirigent d'ERC que ordenés els pagaments els joves o estigués al corrent de l'encàrrec de penjar els cartells.