Rovira se suma al manifest de renovació d'ERC mentre Junqueras fa una crida a fer un debat intern allunyat dels mitjans 

Continua el debat intern a ERC. Aquest dimecres, les dues cares més visibles del partit, el fins ara president dels republicans, Oriol Junqueras i la secretària general, Marta Rovira han dit la seva després de fer-se públic un manifest de les bases d'Esquerra que reclama "una renovació general de la cúpula" de la formació. Tots dos asseguren que comparteixen el contingut de l'escrit i que és "assumible per qualsevol persona que formi part d'ERC". Sobre el debat intern, Junqueras fa una crida a fer-lo allunyat dels mitjans.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Rovira, ha assegurat que se suma al manifest. "Si volen posar el meu nom, com a militant de base, no com a secretària general, que li posin. Estic d'acord amb el que planteja", ha afirmat. Tot i que la republicana no ha volgut posicionar-se sobre la intenció de Junqueras de presentar-se a la reelecció com a president d'ERC, la secretària general sí que ha admès que ara mantenen una discrepància sobre què han de fer tots dos "com a militants a l'organització".

"El contingut del manifest és molt assumible per qualsevol persona que formi part d'ERC"

"El contingut del manifest és molt assumible per qualsevol persona que formi part d'ERC. Se'ns demana una reflexió profunda, una entrada d'aire fres i que assumim els reptes del nou cicle polític", ha apuntat Rovira, que ha admès que el manifest és normal després de "quatre eleccions consecutives en què ERC perd suports a les urnes". Rovira ja va anunciar després de les eleccions del 12-M que deixaria la secretaria general d'ERC de cara al congrés del novembre.



Per la seva banda, en una entrevista a Rac1, Junqueras també ha assegurat que comparteix "moltes de les coses que es diuen en el manifest", però no ha deixat clar si se sent interpel·lat. Sobre el debat intern d'ERC, ha reivindicat que es faci allunyat dels mitjans: "Els debats interns s'han de fer internament i ERC té òrgans com el congrés nacional que és on es tracten aquestes coses. Els draps, siguin bruts o nets, sempre és millor rentar-los i estendre'ls a casa", ha dit

Tot i les discrepàncies, Junqueras ha deixat clar que "estima molt" Rovira, i que és la seva "amiga". Rovira també ha negat que hagin "partit peres". "Cadascú té la seva opinió respecte què ha de fer ell mateix com a militant dins l'organització", ha remarcat la republicana.

Junqueras ha assegurat que es dedicarà a buscar "l'aval renovat" de les bases republicanes per presentar-se a la reelecció al Congrés Nacional. "Jo he dimitit per assumir responsabilitats, molta gent de manera externa i interna demanava aquesta assumpció de responsabilitats. És important poder escoltar a la militància en condicions d'igual a igual", ha afirmat.



Sobre una possible repetició electoral

Pel que fa al futur Govern de la Generalitat, Rovira ha assegurat que, tot i que el país no s'ho mereix, ERC està preparada per una repetició electoral i ha avisat que si arriba aquest escenari serà "responsabilitat" del PSC i Junts, que són els qui s'han de "moure". Rovira ha fet públic que té un nom al cap com a persona candidata del partit. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja va anunciar que no repetiria com a cap de llista després de la patacada del 12-M.



Pel que fa a les negociacions que s'han obert, Rovira ha avisat que no pot haver un acord de "bones intencions" perquè la gent ja no fia més a ERC. "Hem perdut vots i suports perquè ens hem refiat massa del PSOE i del PSC. Nosaltres no tenim més crèdit", ha dit. Rovira ha afegit que ERC "no té pressa" però també ha alertat que o els que han guanyat les eleccions "espavilen" o portaran el país a una repetició electoral.

Pel que fa a Junts, Rovira ha dit que el partit de Carles Puigdemont "ha d'ajudar a veure versemblant un escenari que la gent d'ERC veu més tàctic que estratègic". "No serem responsables d'una repetició electoral si els partits que han guanyat les eleccions no es mouen", ha insistit assenyalant PSC i Junts.