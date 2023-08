Rubiales rebutja dimitir i s'atrinxera carregant contra el "fals feminisme"

Contra tot pronòstic, Luis Rubiales no ha presentat la seva dimissió com a president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) davant la seva Assemblea General Extraordinària, i ha carregat contra el "fals feminisme". El mandatari ha optat per seguir al seu càrrec després del petó forçat que va fer a la jugadora Jennifer Hermoso durant l'entrega de medalles del Mundial de futbol que va guanyar la selecció espanyola. Ha demanat "disculpes" tot i la "cacera" que ha rebut. "És tan greu perquè jo me'n vagi? No dimitiré (...) Un pico consentit és suficient per sortir d'aquí?", ha etzibat ovacionat.



En la seva intervenció, ha dit que el moment va ser "més un pico que un petó", que no hi havia desig i que va ser consentit. "El desig que podia tenir en un petó en aquell moment era el mateix que podia tenir amb un petó a les meves filles. No hi ha desig i no hi ha posició de domini. Tothom ho compren, encara que s'estigui venent una cosa en molts dels mitjans. Tant els que reiten pleitesia a Tebas com al fals feminisme, una gran xacra en aquest país", ha dit per posteriorment ser ovacionat.

El president de la RFEF també ha detallat la seqüència dels fets. Assegura que va intercanviar unes paraules amb Hermoso, que havia fallat un penal durant el partit de la final, i aquest el va aixecar, ell li va demanar "un piquito" i ella li va dir "vale". "Va marxar rient. Va dir que era una anècdota", ha insistit.

Hermoso es va pronunciar dimecres delegant l'afer en el sindicat Futpro, que va demanar que s'apliquessin els protocols i s'adoptessin "mesures exemplars". Rubiales diu que no acaba d'entendre el comunicat de la jugadora, i ha criticat un "assassinat social": "Se m'està intentant matar", ha assegurat. "Com espanyol, hem de fer una reflexió de cap a on anem", ha afegit, insistint que fa anys que van a per ell "per terra, mar i aire".

Concretament, ha assenyalat, Yolanda Díaz, Irene Montero, Ione Belarra i Pablo Echenique, assegurant que es defensarà als jutjats exercint accions legals contra aquestes persones. "Què pensaran les dones que han estat agredides sexualment?", ha preguntat retòricament. "Hem de millorar molt en llibertat. En alguns casos estem en falta de llibertat total", ha afegit en un altre moment.

Rubiales també ha demanat disculpes pel ges obscè tocant-se els genitals durant una celebració des de la tribuna, però s'ha excusat parlant amb Jorge Vilda, entrenador de l'equip, a qui anava dirigit el ges. "Hem patit molt", ha dit. "Em vaig emocionar molt, fins al punt de perdre el control", ha afegit.



Rubiales ha entrat somrient i aplaudit per bona part dels representants i assistents. "Aquest es l'òrgan davant el qual he de donar totes les explicacions", ha dit per després donar les gràcies a totes les mostres de suport, i a la gent "silenciada" que li està donant suport.

Reaccionen la Fiscalia i el CSD

La Fiscalia de Madrid ha remès a la de l'Audiència Nacional la denúncia presentada pel president de l'Escola Nacional d'Entrenadors de Futbol a Espanya, Miguel Galán, contra Rubiales. Ara serà aquesta la que decideixi si admet la denúncia per agressió sexual que va presentar Galán, que també va denunciar Rubiales davant la Fiscalia General de l'Estat (FGE).

Per la seva part, el Consell Superior de l'Esport (CSD) ha denunciat davant el Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) els actes de Rubiales. El seu president, Víctor Francos, ha confirmat a la Ser que actuaran i que ja han activat "tots els mecanismes" per prendre les "mesures oportunes".



Peticions de dimissió

La federació ha celebrat l'assemblea aquest divendres al migdia després de múltiples peticions de dimissió, així com un expedient disciplinari obert per part de la mateixa FIFA i diverses denúncies, fins a tres a la Fiscalia General de l'Estat. El govern espanyol també havia donat a entendre que si no actuava la federació, ho faria el mateix executiu.

La Federació espanyola de dones directives, executives, professionals i empresàries (Fedepe) va instar el Consell Superior d'Esports a inhabilitar-lo com a president de la RFEF, de la mateixa manera que ho van sol·licitar altres associacions de dones i sindicats. Entre elles, la Lliga de Futbol Femení, l'Associació de Dones a l'Esport Professional o els sindicats UGT i CCOO.



Era una "victòria del feminisme" per Montero

La ministra d'Igualtat en funcions, Irene Montero, ha considerat que la dimissió de Luis Rubiales com a president de la RFEF seria "una victòria del feminisme". En una entrevista a RNE aquest divendres, abans d'anunciar que no dimitia, ha celebrat com "la pressió social, la feina de les xarxes de dones, la valentia de Jenni Hermoso i les seves companyes i l'acció col·lectiva han aconseguit una victòria del feminisme".