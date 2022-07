Rufián adverteix a Sánchez que si la taula de diàleg fracassa "serà culpa de l’esquerra espanyola" 

El líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha avisat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que si la taula de diàleg fracassa, serà culpa de "l’esquerra espanyola" i no d’ERC. "No han après res de Zapatero. Cada cop que vostès fracassen l’independentisme puja", ha dit en el segon torn de rèplica al debat al Congrés sobre l’estat de la nació.

Així, Rufián ha advertit a PSOE i Podem que si no donen "solucions a la població de Catalunya", la dreta i la ultradreta els hi "passarà per sobre" en les pròximes eleccions generals. "Tot depèn de vostè", li ha dit a Sánchez. De totes maneres, Rufián ha defensat la taula de diàleg, insistint que si ERC parla amb el PSOE és perquè són "diametralment diferents". "És la nostra feina, i així ens hi vam comprometre. No hi ha alternativa", ha remarcat.

A més, Rufián ha reivindicat "l’utilitzat d’ERC" a Madrid per "revalorar les pensions", garantir una "mort digna", reforçar la lluita contra la violència masclista, així com per facilitar l’alliberament dels presos.



"Res a la política és gratis", ha advertit a Sánchez. El republicà ha recordat que al Parlament hi ha una majoria independentista i que intentar resoldre la qüestió catalana amb "cops, jutges i policia no funciona". "Ningú ha deixat de ser independentista perquè Junqueras estigués a la presó", ha dit.

"Contaminació mediàtica"

Amb tot, Rufián ha reconegut que "no tot és culpa" de Sánchez, sinó que també hi té un paper la "contaminació mediàtica". En plena polèmica pels àudios de Villarejo i el director de La Sexta, Antonio Ferreras, el cap de files d’ERC al Congrés ha reclamat "legislar contra la contaminació mediàtica" perquè no deixa "pensar de forma sana".



"Mentir, falsejar i manipular en una tertúlia hauria de tenir les mateixes conseqüències que una empresa faci un abocament o emeti CO2", ha opinat Rufián, alertant que "de les mentides neix l’odi, i de l’odi neixen monstres".

Sánchez cercarà "acords concrets" a la taula de diàleg

Per la seva banda, el president del Govern espanyol ha afirmat que és "fonamental" que a la taula de diàleg es comencin a cercar "acords concrets" i "plausibles" que permetin "acostar posicions" entre les parts, que per ara tenen diferències "molt grans".

El cap de l'Executiu espanyol ha afirmat que el govern de coalició "sempre apostarà pel diàleg" i ha esperat que es pugui tancar un acord "aviat" per celebrar la trobada. Sánchez ha instat Junts a participar-hi i ha lamentat que "és difícil" anar-hi quan falta una part del Govern. El president espanyol ha demanat a ERC que també aposti pel diàleg a Catalunya amb els no independentistes.

Rufián exhibeix les bales de Melilla

El moment més tens de la intervenció del dirigent republicà ha estat quan Rufián ha exhibit tres bales per denunciar les morts a Melilla. Rufián ha posat sobre l’estrada tres bales que, segons ha dit, es van recollir a la frontera de Melilla. Un gest que ha generat queixes per part del president espanyol, Pedro Sánchez. "Per què 130 africans assaltant una tanca són una màfia, i 130.000 ucraïnesos desplaçats són una causa? Quina diferència hi ha entre Putin massacrant ucraïnesos i Erdogan massacrant kurds?", ha preguntat el republicà, que ho atribueix al seu aspecte físic diferent.

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat, visiblement indignat, al portaveu d'ERC d'haver-se "equivocat greument" amb l'exhibició de bales de la frontera de Melilla amb el Marroc durant la seva intervenció al debat de política general d'aquest dimarts a la cambra baixa.

Sánchez: "És un error imperdonable"

"És un error imperdonable", ha dit Sánchez visiblement enfadat en la rèplica. El cap de l'executiu ha recordat que l'hemicicle del Congrés va ser l'escenari de l'intent de cop d'estat del 23-F i "van entrar bales portades per colpistes". Per això, Sánchez ha criticat especialment l'exhibició de bales des del faristol en el "temple de la paraula", que no veu justificat "ni tan sols amb fins probatoris ni com a truc efectista".

"S'ha equivocat", ha insistit Sánchez. La seva resposta a Rufián ha fet posar dempeus la bancada del PSOE que l'ha aplaudit. Prèviament, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha retret a Rufián l'ús d'elements que no siguin la paraula. "La força del parlamentarisme i de la llibertat d'expressió és l'ús de la paraula", ha dit Batet, que ha instat els diputats a fer "un ús exclusiu" d'això.