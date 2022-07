La Plataforma pel Transport Públic veu "un punt populista" en la gratuïtat dels abonaments de Rodalies

La Plataforma pel Transport Públic (PTP) veu "un punt populista" en la gratuïtat dels abonaments de Rodalies-Renfe anunciats pel president espanyol Pedro Sánchez en el debat de política general i lamenta que sigui una mesura "unilateral" que pot provocar "situacions molt absurdes" entre administracions.

Segons ha dit a l'ACN el president de la PTP, Adrià Ramírez, "el que realment cal a la xarxa és que sigui millor" i rebi més inversions. És a dir, que el transport públic tingui "més freqüència, sigui més ràpid, més còmode". Tot i postular-se a favor de "qualsevol mesura que afavoreixi l'ús del transport públic", s'ha mostrat preocupat perquè "aquestes rebaixes que es fan ara no puguin ser una excusa per unes retallades futures del servei".

La PTP ha reclamat que es prenguin decisions des d'una visió general de la mobilitat i a llarg termini, "prioritzant amb allò que es pugui captar més gent cap al sistema de transport". En aquest sentit, han criticat que el govern espanyol hagi pres una mesura "unilateral per només un model concret", fet que no afavoreix un sistema de preus equitatiu.



L'entitat ha recordat que la gestió del sistema de transport és "bastant complicada" i amb diferents administracions involucrades.

A més, han insistit en la necessitat de dedicar recursos per "fer el transport públic més atractiu", amb "més capacitat, més servei i més freqüències". La decisió presa del govern pot "quedar molt bé" però cal veure "quin és el seu impacte real i el cost financer", avisa Ramírez. "No volem que d'aquí a dos anys ens diguin que per culpa d'això hi ha un forat al sistema financer i hem de reduir la qualitat del transport públic que tenim", argumenta.

D'altra banda, la PTP considera que la decisió de fixar els ajuts en els abonaments és encertada perquè "la rebaixa d'un bitllet senzill probablement poc aporta a la gent que utilitza el transport públic de forma quotidiana i al gran gruix de la població de Catalunya". D'altra banda, l'entitat considera que "hi ha marge de baixada de preus" sobretot als destins de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Davant dels dubtes sobre com afectarà la mesura al servei tarifari integrat de tren, metro, bus i tram, l'entitat en defensa del transport públic ha demanat no tensar la governança" del sistema de transport, carregant la mesura a crèdit d'empreses que tenen la concessió del servei. "És a dir, no plantejar a qui està pagant el servei que avanci el pagament i ja se'ls hi pagarà d'aquí a un any. Això pot posar a les empreses operadores, siguin públiques o privades, en seriosos problemes en l'àmbit de tresoreria", detalla Ramírez.