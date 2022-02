Rússia inicia una operació militar de gran abast contra Ucraïna

Rússia ha iniciat l'atac militar contra Ucraïna aquesta matinada, després d'un discurs televisat del seu president, Vladímir Putin, on ha anunciat una "operació militar especial" per "desmilitaritzar" i "desnazificar" el país veí. Putin ha dit que l'objectiu de la incursió militar és "protegir" la població del Donbass, que ha assegurat que viu exposada a la "humiliació i el genocidi pel règim de Kíev". El president rus ha exigit als militars ucraïnesos que abandonin les armes i la zona del Donbass i ha responsabilitat Ucraïna de qualsevol "bany de sang". Putin també ha avisat Occident que "qualsevol" que intenti frenar-lo o "amenaçar" es trobarà amb una resposta de Rússia "sense precedents en la història". "Estem preparats", ha dit.

Putin ha criticat "l'expansió de l'OTAN cap a l'est", que considera que ha arribat a un punt "perillós" i que Moscou ja no pot tolerar. "No podem seguir simplement observant el que passa. Seria irresponsable per part nostra", ha afirmat el líder rus. Per Putin, tot plegat "no és una exageració" sinó "un tema de vida o mort" i del "futur" de Rússia. Segons ell, Ucraïna i els aliats de l'OTAN "han creuat" una "línia vermella".



L'objectiu de la seva operació militar, ha dit, és "protegir Rússia dels que han pres Ucraïna com a ostatge" i portar "davant de la justícia" els que han comès, segons diu, "crims sanguinaris contra civils, inclosos ciutadans russos" a la zona del Donbass. Tot i afirmar que Rússia "respectarà" la sobirania dels països formats després de la dissolució de l'URSS, Putin ha afegit que "Rússia no pot sentir-se segura, desenvolupar-se ni existir amb l'amenaça constant que prové del territori de la Ucraïna moderna".

El president rus ha parlat de la Unió Soviètica i de la lluita contra els nazis durant la Segona Guerra Mundial durant el seu discurs, i ha afirmat que "ningú" va demanar als ciutadans ucraïnesos que viuen en determinades parts d'Ucraïna com es volien organitzar territorialment. "La nostra política es basa en la llibertat", ha remarcat, defensant que el dret a l'autodeterminació el poden exercir "tots els pobles que viuen en l'actual territori d'Ucraïna".



En aquest sentit, durant el seu discurs Putin també s'ha referit directament als membres de l'exèrcit ucraïnès, als que ha demanat que entreguin les armes. "Camarades, els vostres pares, avis i besavis no van lluitar contra els nazis, defensant la nostra mare pàtria comuna, perquè avui els neo-nazis ocupin el poder a Ucraïna", els ha dit, afegint: "vau jurar lleialtat al poble ucraïnès, no la junta anti-popular que saqueja Ucraïna i se'n riu del poble". "No seguiu les seves ordres criminals, us demano que deixeu les armes immediatament i aneu cap a casa", ha exigit.

Zelensky: "L'objectiu de Rússia és destruir l'estat ucraïnès"

Ucraïna ha condemnat aquest dijous l'inici de la invasió russa del país, i ha assegurat que l'objectiu del president rus, Vladímir Putin és "destruir l'estat ucraïnès". En un comunicat, el ministeri d'Exteriors ha afirmat que les forces militars russes estan "atacant ciutats pacífiques des de diverses direccions". "Aquest és un acte de guerra un atac a la sobirania i la integritat territorial d'Ucraïna, una violació greu de la Carta de les Nacions Unides i el dret internacional", ha assegurat el govern ucraïnès. El seu president, Volodymyr Zelenski, ha parlat amb el nord-americà Joe Biden i alguns dels líders de la Unió Europea, a qui ha reclamat "sancions immediates" i més suport.



Ucraïna ha avisat que de la resposta a la invasió russa no només en depèn el futur del país, sinó també "la seguretat dels ciutadans d'Europa i el futur de l'ordre mundial".

En una piulada, Zelenski també ha exigit a Putin que aturi "immediatament" la guerra contra Kíev i "contra el món". "Estem construint una coalició contra Putin. El món ha de forçar Rússia a la pau", ha afirmat.



El president ucraïnès també ha enviat un missatge televisat a la ciutadania, on ha demanat "mantenir la calma". "Si és possible, quedeu-vos a casa. No entreu en pànic, som forts, estem preparats pel que sigui, i derrotarem a qui toqui", ha assenyalat.

Zelenski ha admès que ja hi ha hagut "atacs contra la infraestructura militar" del país, i contra guàrdies fronterers, i també s'han sentit "explosions a diverses ciutats" ucraïneses. El país, a més, està sota la llei marcial.



Per la seva banda, el ministre ucraïnès d'Exteriors, Dmytro Kuleba, ha admès en un missatge a Twitter que Putin ha iniciat "una invasió a gran escala" del país. "Ciutats pacífiques ucraïneses pateixen atacs", ha afegit, remarcant que és l'hora d'actuar: "el món pot i ha d'aturar Putin".

L'OTAN condemna l'atac

El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha condemnat aquest dijous l'atac "irresponsable" de Rússia a Ucraïna. En un comunicat, Stoltenberg ha advertit al president rus, Vladímir Putin, que "està posant en risc innumerables vides de civils" i ha lamentat que hagi escollit "el camí de l'agressió" i no el de la diplomàcia. "Aquesta és una violació de la llei internacional i una amenaça a la seguretat euroatlàntica", ha apuntat. A més, el secretari general de l'OTAN ha demanat a Moscou acabar amb les accions militars "immediatament" i ha advertit que les accions militars tindran "conseqüències".