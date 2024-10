S'acaba la bonificació temporal de l'IVA als aliments bàsics i l'oli d'oliva

Els aliments bàsics i l'oli d'oliva deixen enrere l'IVA bonificat des d'aquest dimarts. Els productes que han tingut l'impost reduït al 0% passen al 2% (oli d'oliva, llet, pa, ous, formatge, fruita, verdura, llegums, cereals i farines), mentre que les pastes i els olis de llavors (entre ells el de gira-sol) ho fan del 5% al 7,5%. L'impost es recuperarà de manera progressiva.

A partir de l'1 de gener l'IVA s'apujarà de nou i passarà del 2% al 4% i del 7,5% al 10%. D'aquesta manera, el cistell de consum recupera progressivament els nivells de tipus habituals que tenia el 2022, abans que el Govern espanyol activés la rebaixa com a resposta a la crisi de preus derivada de la guerra a Ucraïna.

La recuperació progressiva de l'IVA respon a les directrius de la Unió Europea d'anar retirant les mesures extraordinàries que l'Executiu de l'Estat va posar en marxa com a resposta a l'encariment del cost de la vida.

L'oli d'oliva, el producte que més notarà la pujada

La pujada de l'impost d'aquest dimarts comportarà un lleuger encariment del preu d'alguns productes i el que més ho notarà serà l'oli d'oliva. L'organització de consumidors Facua ha calculat que el litre d'oli verge extra serà al voltant d'uns 25 cèntims més car, de manera que si actualment l'ampolla costa de mitjana 12,40 euros, s'apujarà fins als 12,65 euros.

Tot i això, cal recordar que en el cas de l'oli d'oliva arran de la crisi de preus el Govern espanyol va aprovar també que passés a formar part dels aliments bàsics, de manera que l'IVA sempre serà superreduït i mai superarà el 4%. Aquest tipus d'oli ha estat un dels protagonistes de l'encariment generalitzat del cost de la vida, ja que s'ha arribat a disparar per sobre dels deu euros l'ampolla d'un litre. L'increment del preu també s'atribueix a la caiguda de la producció per la sequera.

En el cas d'altres productes, la pujada de l'IVA d'aquest dimarts provocarà un encariment més tímid, segons els càlculs de Facua. A tall d'exemple, l'organització situa la pujada del preu dels ous, les llimones o l'oli de gira-sol en els cinc cèntims. En el cas de la pasta, l'encariment mitjà serà de tres cèntims i en el de la llet, de dos cèntims.

Final de la crisi de preus

La primera passa per recuperar els nivells d'IVA habituals arriba en un context en què els preus sembla que comencen a estabilitzar-se. L'Índex de Preus de Consum (IPC), que mesura l'evolució del cost de la vida, s'ha situat al setembre en el nivell més baix dels últims tres anys i mig, segons les dades avançades divendres passat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En concret, va baixar fins a l'1,5%, per sota de l'objectiu del 2% que marca el Banc Central Europeu (BCE).

Tot i això, les organitzacions de consumidors continuen mostrant-se crítiques amb la mesura i defensen que ha estat "ineficaç" perquè "ha servit de poc" a l'hora d'alleugerir el preu del cistell de consum. Facua ha alertat diverses vegades que hi ha supermercats que tot apunta que haurien vulnerat la prohibició d'augmentar els marges de benefici i ha demanat reiteradament al Ministeri de Consum que ho investigui. Al seu torn, l'OCU ha apostat perquè l'IVA reduït s'apliqui també a la carn i el peix.