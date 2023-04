S'acaba la 'rave' del Gironès, després de quatre nits

Finalment, després de quatre nits, s'acaba la rave que s'ha fet al Gironès -entre els municipis de Cervià de Ter i Sant Jordi Desvalls-. Segons ha informat el Diari de Girona, a primera hora d'aquest dilluns al matí ja s'ha desmuntat l'escenari i tot fa pensar que les poques desenes de persones -una cinquantena- que es mantenien a l'espai l'abandonaran en les properes hores. En el moment àlgid, la festa va arribar a congregar fins a 300 persones.

Els Mossos d'Esquadra segueixen tallant els accessos i identifiquen a tots els conductors que abandonen l'espai. A més, els fan tests de drogues i alcoholèmia. La rave s'ha fet en uns terrenys privats, el propietari dels quals ha denunciat els organitzadors per haver ocupat l'espai sense permís. A més a més, els ajuntaments de l'entorn afectats també preveuen presentar una denúncia, amb l'objectiu d'evitar que es repeteixi una festa d'aquest tipus, ja que ara mateix són habituals a la zona.

L'alcaldessa de Cervià de Ter, Roser Estañol, va explicar que aquest dissabte va poder localitzar el propietari per alertar-lo de la festa il·legal que s'havia organitzat al terreny que té al costat del riu Ter. Abans que els Mossos posessin controls als accessos a la rave, els primers assistents en arribar hi van accedir amb vehicles i més tard ho feien camp a través per esquivar els talls.

Mentre ha durat la rave, els veïns de la zona s'han queixat de les molèsties nocturnes per la música a tot drap, que no els deixava dormir.