S'esfondra l'escala interior d'un edifici d'habitatges del Poblenou de Barcelona

L'escala interior entre dos pisos d'un edifici d'habitatges de la rambla del Poblenou de Barcelona s'ha esfondrat. Es tracta d'una infraestructura que estava en reformes en un edifici de sis plantes amb tres habitatges a cadascuna. L'escala ha caigut cap a les dues de la tarda i no ha deixat cap ferit.

A la zona de l'accident s'hi ha desplaçat el cos de Bombers de Barcelona, agents de la Guàrdia Urbana, així com professionals del Centre d'Urgències i Emergències Socials (CUESB). Un total de 14 persones han estat desallotjades, set de les quals han fet una petició d'assistència al CUESB. Durant la tarda, diversos veïns han entrat amb els Bombers per poder recollir coses dels seus pisos.

El cap de guàrdia dels Bombers de Barcelona, Pierre Álvarez, ha concretat que els trams afectats són els que van del segon al tercer pis, i del tercer al quart. La distribució de l'escala respecte dels habitatges ha comportat que alguna de les evacuacions s'hagi fet a través de la façana, en quedar el pis totalment aïllat.

El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha confirmat que l'escala és l'única part afectada de l'edifici i que les causes de l'esfondrament de moment són desconegudes. Resten ara pendents de les explicacions que pugui donar l'empresa que s'encarregava de les obres: el consistori encara no han pogut contactar amb els facultatius, tot i que sí amb els operaris.

Un grup de policies de la Guàrdia Urbana davant de l'edifici on s'ha esfondrat l'escala. — Maria Aladern / ACN

Batlle ha admès també que no saben exactament quanta gent viu en total a l'edifici, ja que s'ha evacuat a les persones que estaven allà, però que també n'hi ha d'altres que potser estan fora o de vacances. S'oferirà acompanyament als veïns afectats.

Feina al davant

Álvarez no ha detallat quan es podria recuperar la normalitat a l'edifici, deixant clar que "implica feina". Per la seva banda, Batlle espera que els responsables es posin en contacte amb l'Ajuntament i procedeixin a la reparació com més aviat millor, el que "no hauria de trigar". El més important és que l'estructura de l'edifici "no ha patit i, per tant, els pisos són habitables", ha destacat.