Salut assegura que el repunt de Lleida correspon a casos lleus i asimptomàtics

El director general de Professions de la Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, ha assegurat que el repunt detectat a Lleida correspon a casos lleus i asimptomàtics. En declaracions a Rac 1, ha explicat que són cadenes de transmissió que ja portaven setmanes actives, però que amb l'augment de la capacitat de diagnòstic ara s'han pogut detectar. L'increment s'ha produït en empreses alimentàries -bàsicament escorxadors i plantes de processament de carn de les comarques del Segrià i la Noguera- i Ramentol ha afegit que si fos una situació greu, s'haurien hagut de prendre un altre tipus de mesures més enllà de proposar mantenir la regió en la fase 1 la setmana vinent.



Amb tot, en declaracions a TV3 el mateix Ramentol ha assegurat que el Departament de Salut valorarà aquesta setmana si l'evolució és bona i no descarta que, finalment, es proposi el pas de la regió a la fase 2. Cal recordar que dilluns Lleida acumularà dues setmanes a la fase 1 i la resta de territoris que van entrar-hi simultàniament -Girona, la Catalunya Central, el Garraf i l'Alt Penedès- sí que avançaran a la fase 2, sempre que el Govern espanyol ho aprovi.



Ramentol ha assegurat que s'ha establert "la correcta traçabilitat dels contactes estrets" dels infectats, en domicilis i entorns laborals i que estan aïllats, tal com marquen els protocols. A més d'en empreses agroalimentàries, s'ha constatat un repunt de casos en residències geriàtriques i entre personal sanitari a la regió de Lleida des de la seva entrada a la fase 1, el passat dia 11 de maig.



Segons les dades de Salut, el dia 11 de maig, la taxa d'incidència acumulada en set dies a Lleida era de 12,1 casos per 100.000 habitants, mentre que en data del 22 de maig era de 42,7 casos per 100.000 habitants.