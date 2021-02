Salut assegura tenir capacitat per administrar 150.000 dosis diàries quan "es rebin les vacunes suficients"

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat que el sistema sanitari català està preparat per vacunar 150.000 persones al dia, això sí, quan "es rebin les vacunes suficients": "Ho hem fet amb la vacunació de la grip. Hem posat 1,5 milions de dosis en dos mesos amb pics 60.000 dosis diàries. Ara podríem arribar a posar 150.000 vacunes al dia", ha explicat. La consellera ha anunciat que Catalunya rebrà dilluns vinent 31.000 dosis d'Astrazeneca, per la qual cosa preveuen poder superposar etapes de vacunació i posar el pes de la campanya en l'atenció primària, que es convertirà en l'eix central. Segons les previsions del Departament, l'etapa 1 de vacunació finalitzarà a finals de març, però l'etapa 2 podria iniciar-se a mitjans o finals de febrer, començant per les persones de molt alt risc i d'alt risc davat la Covid-19.

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha assenyalat que Salut compta amb 112.000 dosis amb les de Pfizer-BionTECH, les de Moderna i les d'Astrazeneca noves. Amb aquestes dosis i les que han d'arribar, preveuen acabar amb la primera etapa de vacunació a finals de març, però, si les vacunes arriben segons el calendari establert, iniciaran la segona etapa amb la vacunació de les 600.000 persones identificades com de molt risc davant la Covid-19 i les 1.200.000 d'alt risc. Al març, es preveu que es comencin a vacunar a altres grups essencials com els cossos de seguretat. Per contra, en aquest grup no entraran els mestres d'escola: "El factor limitant són les dosis disponibles", ha dit Vergés.



Pel que fa a les residències de gent gran, preveuen acabar amb la vacunació entre la setmana vinent i la següent. Ara mateix, ja hi ha més d'un 60% dels residents amb la segona dosi administrada i els contagis s'han reduït en un 45%: "Cada vegada veiem menys brots".

Segons ha explicat la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, Salut es planteja vacunar a domicili a les persones amb discapacitat: "Hem de tenir aquesta població molt ben localitzada i establir les rutes per als equips d'infermeria". El Departament posarà l'atenció primària com a eix central de la vacunació per tal d'arribar millor a les persones de risc i alt risc, així com les dependents, i s'ampliaran els centres amb 600 espais polivalents que ja s'han fet servir per la vacunació de la grip.

Les xifres de dosis necessàries, però, encara estan lluny de poder liquidar les etapes de vacunació. Per finalitzar la primera i segona, es necessitaran uns cinc milions de vacunes, mentre que actualment Salut en té compromeses 1.360.000. Per aquest motiu, tot i la capacitat de vacunació expressada per Vergés, la tercera etapa centrada en la població general no es podrà iniciar fins que no s'aconsegueixi un accés massiu de vacunes. Per altra banda, Argimon també ha anunciat que els han notificat una disminució d'un 20% de les dosis de Moderna durant el febrer, i que faran una "reserva estratègica" de les que disposen actualment per vacunar les persones de molt alt risc.

Pendents del topall d'edat d'Astrazeneca

La vacuna d'Astrazeneca ha estat subjecte a un debat sobre la seva fiabilitat en la gent gran. De fet, el ministeri de Sanitat ja ha dit que no les administrarà a la població major de 80 anys, i encara està per veure si s'administrarà a majors de 65 anys. Vergés ha criticat que, a falta de pocs dies d'arribar les dosis, el Govern espanyol encara no ha marcat criteri: "Encara no s'han posat d'acord sobre els topalls d'edat".



Aquesta tarda es reunirà la Comissió de Salut Pública per valorar aquesta qüestió, tot i que Cabezas n'ha defensat l'aplicació: "Pensem que és una bona vacuna, aprovada per l'Agència Europea del Medicament, i es pot aplicar a partir de 18 anys sense límit per sobre. Aquest límit hauria de ser el més ampli possible".