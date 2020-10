Salut demana quinze dies de teletreball a les empreses per frenar la pandèmia

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha demanat a les empreses que tornin a implementar el teletreball durant 15 dies davant l'augment de contagis de la Covid-19. En una entrevista a RAC1, Argimon ha dit que l'objectiu ha de ser tornar "al nivell de teletreball de març o abril". Aquesta és una de les mesures que Salut vol implementar davant l'augment de contagis dels últims dies.



Una altra és que les universitats facin classes virtuals durant també 15 dies, a excepció de les pràctiques. Argimon ha explicat que l'evolució del virus a Catalunya està creixent més del que esperaven i que, sense mesures, a Catalunya es podria arribar a la situació de Madrid "en dues o tres setmanes".

El risc de rebrot, al voltant dels 300 punts a tota Catalunya

Argimon ha admès que la situació és "molt preocupant", ja que l'índex de propagació del virus se situa de mitjana a 289 punts a tota Catalunya, una xifra que implica apropar-se al que suposaria triplicar el llindar de risc de rebrot, situat als 100 punts.



La regió que recull el pitjor índex és l'Alt Pirineu i l'Aran, amb 324,37 punts, tot i que se situa lluny del màxim dels 600 punts al qual va arribar a mitjans de setembre. Actualment hi ha sis persones ingressades a l'hospital, cap a l'UCI. Per altra banda, el Camp de Tarragona registra la taxa de contagi més alta, amb 1,67 punts, molt per sobre del llindar de risc (1 punt). Hi ha 72 pacients ingressats, 19 a l'UCI. L'índex de rebrot és de 295,72 punts.

A Barcelona ciutat, l'índex de risc de rebrot ja és de 317,77 punts, per sobre dels 300 que va superar aquest mateix dissabte. L'àrea metropolitana nord encara registra una xifra pitjor amb 323,82 punts, mentre que l'àrea metropolitana sud es manté amb 232,45 punts. La taxa de contagi de Barcelona és la més alta de l'Àrea Metropolitana, amb un 1,48.

A la Catalunya Central, l'índex de rebrot ascendeix fins als 313,14 punts, amb 64 pacients ingressats als hospitals, 11 a l'UCI, i un 1,17 d'índex de contagi. A Lleida també superen els 300 punts amb un índex de propagació de 306,31 creixent, tot i que també se situen molt lluny dels 939 punts al qual van arribar el 15 de juliol, quan s'hi va viure el primer brot. Hi ha 19 pacients ingressats, 9 a l'UCI, i la taxa de propagació també és alta: 1,61 punts. A Girona, tot i que la tendència és creixent, l'índex de propagació es manté als 279,05, amb 87 persones a l'hospital, de les quals 23 són a l'UCI.

Les Terres de l'Ebre registren també un lleu repunt i arriben fins als 269,75 punts en l'índex de risc de propagació, lluny dels 500 als quals van arribar a finals de setembre. Hi ha 16 pacients ingressats, dels quals 2 a l'UCI. La taxa de contagi és la més baixa de tot Catalunya i se situa per sota de l'1, a 0,81 punts.