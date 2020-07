Salut no planteja de moment el confinament selectiu de Lleida però sí que reclama als ciutadans que baixin el ritme

El Departament de Salut no planteja de moment el confinament selectiu d'algunes zones de Lleida, però sí que reclama als ciutadans que baixin el ritme i ajornin totes aquelles activitats que no siguin imprescindibles. Vergés ha indicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que la incidència de casos a Lleida aquesta setmana s'ha doblat respecte a la passada, però ha explicat que la major part de la mobilitat es dona dintre de la pròpia zona on estan augmentant els positius. També ha aprofitat per reclamar als habitants de la Franja que vagin al seu hospital de referència, el de Barbastre, per poder destensionar l'Arnau de Vilanova. Així mateix, a partir d'ara es vigilarà especialment el col·lectiu de persones grans i vulnerables.

La consellera ha explicat que no es planteja ara un confinament a Lleida com el de la Conca d'Òdena perquè la mobilitat ja es produeix en la mateixa zona. "Abans de dir 'us heu de quedar a casa' estem demanant que siguin conscients i que baixin el ritme, i que només facin tot allò que hagin de fer, però amb molta precaució", ha remarcat.



Vergés ha reconegut que el volum de casos comença a ser important, i també algunes entrades a l'hospital i a les UCI. "Això ens fa pensar que hem d'actuar i que hem de donar aquest missatge que això no és cap broma", ha afegit la consellera, que ha apuntat que els brots no preocupen, però sí el fet que creixi el volum de casos i que això faci que alguns es puguin escapar, el que implica transmissió comunitària i complexitat.



La setmana passada la incidència va ser de 167 casos, i aquesta és de 325, el doble. A més, augmenten les hospitalitzacions. "El virus s'està transmetent, volem realment doblegar aquesta corba de Lleida", ha insistit. En aquest sentit, ha assenyalat que el paper més important el té la ciutadania, que "s'ho ha de prendre molt seriosament" "Ja hem vist que en una setmana o dues et pot canviar el panorama i pot fer estralls", ha avisat.