Salut provarà en 200 voluntaris contagiats de coronavirus a Catalunya el tractament per frenar-lo

La consellera de Salut, Alba Vergés, l'investigador científic Oriol Mitjà de l'Hospital Germans Trias i Pujol i, el director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), Cesar Velasco, han presentat aquest dilluns en roda de premsa els detalls sobre l'assaig clínic del coronavirus que s'està liderant des de Catalunya. Velasco, qui ha afegit que l'estudi compta amb el suport de l'Agència Espanyola del Medicament, ha remarcat que la funció de l'assaig clínic no és trobar una cura individual, sinó frenar el contagi de la pandèmia que ha causat 903 afectats i 12 morts a Catalunya, 7 d'ells a la Cònca d'Òdena. L'assaig, que s'aplicarà a uns 200 voluntaris contagiats de coronavirus, se centrarà en aquest territori a l'entorn d'Igualada, especialment afectat per un brot important que ha obligat a confinar la població des de dijous, i al nord de l'àrea metropolitana de Barcelona, entorn dels barris de la Meridiana i Torre Baró.

Per la seva banda, Mitjà ha detallat que es tracta d'un virus "molt transmisible", ja que cada persona infecta a tres, el que provoca que cada persona infectada contagiï entre a un 5 i 15 % dels seus contactes. El virus, que es transmet a través de partícules orals, té una duració de 14 dies, i tres de les mesures que poden disminuir el seu contagi és reduir el contacte amb altres persones, disminuir l'eficacia i la tercera és disminució de la duració, que és en el qual s'enfoquen els científics.



La forma amb la qual volen prevenir aquesta infecció és donant a 3.000 persones que han estat en contacte amb positius prenguin rifampicina (un fàrmac contra la malària) i per parar la infecció també es donarien medicaments retrovirals a gairebé 200 persones amb símptomes lleus del coronavirus per frenar la càrrega vírica, ha informat Oriol Mitjà. Els experts han indicat que esperen que el percentatge de contactes, que ara està 15 %, disminueix a "un nombre molt menor". "Tenim moltes esperances i esperem que aquest estudi ajudi a frenar l'epidèmia", ha remarcat Velasco.



"L'OMS ens diu que la recera és una eina fonamental pel control de les pandèmies", ha explicat Velasco. Tot i això, ha remarcat que l'estudi clínic es durà a terme amb les mesures que hi ha establertes al territori català, encara que esperen que tingui un impacte global. "Esperem que en 21 dies tinuem una anàlisi que que pugui donar llum a les estratègies que es donen areu del món", ha detallat el director d'AQuAS.

Per la seva part, Vergés ha recordat que la població cal prendre les mesures que ha seguit fins ara (rentar-se les mans, estornudar o tossir posant la boca a l'avanbraç, evitar reunions socials innecessàries) i ha assegurat que el ministre de Salut, Salvador Illa, ha rebut la investigació com a una "bona notícia". "Aquesta investigació ens ajudarà a pendre decisions existencials per frenar el contagi", ha remarcat la consellera.