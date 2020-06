Salut proposa que la regió metropolitana de Barcelona passi a fase 2 i que Catalunya tingui ja territoris en fase 3

La darrera proposta efectuada pel Departament de Salut en el pla de desconfinament de la lluita contra el coronavirus deixarà Catalunya sense cap territori en fase 1 si és aprovada pel Ministeri de Sanitat. Salut planteja que a partir de dilluns vinent, 8 de juny, la regió sanitària de la ciutat de Barcelona i les metropolitana sud i nord, és a dir tota la regió metropolitana de Barcelona, passin a fase 2 del desconfinament.

La proposta també inclou els primers territoris en fase tres de Catalunya. Concretament, planteja que les regions sanitàries del Camp de Tarragona; Terres de l’Ebre i la de l’Alt Pirineu i Aran avancin a la fase 3. Pel que fa a la regió sanitària de Lleida, també s’ha demanat que pugui avançar fins a la fase 2, tot i que aquesta proposta està condicionada a la progressió dels indicadors. Aquestes propostes han estat aprovades aquesta tarda de dilluns pel PROCICAT i els informes s’enviaran avui mateix al Govern espanyol. La resta de regions sanitàries, la de Girona i Catalunya Central, i les àrees de gestió assistencial Penedès i el Garraf es mantindran en la fase 2, tal com ja estava previst.

Segons explica el Departament de Salut, "l’avançament d’una fase a una altra de qualsevol territori es basa en la conjunció de múltiples factors". D’una banda, es continua constatant que es manté l’evolució a la baixa dels factors de risc epidemiològic –bàsicament, la incidència de nous casos i la taxa reproductiva efectiva-. D’altra banda, l’impuls donat a l’atenció primària per a la capacitat de diagnòstic i de seguiment de casos amb la disposició de proves PCR també contribueix a considerar que és el moment per a fer aquest nou pas de fase.

El cas de Lleida

La setmana passada es va decidir que la regió sanitària de Lleida continués uns dies més a la fase 1 arran que es va detectar un augment de casos en diversos àmbits. Però segons les mateixes fonts de Salut, la situació té una bona evolució i es considera que Lleida estaria en condicions per al pas a la fase 2 en comptar amb les capacitats diagnòstiques, assistencials i d’identificació de contactes adequades per al control de l’epidèmia. Actualment, s’estan fent proves PCR a la immensa majoria de persones amb sospita de la Covid-19, un dels punts fonamentals per a la detecció precoç, el diagnòstic en estadis inicials de la malaltia, l’inici de l’aïllament immediat, la detecció dels contactes estrets per fer la quarentena i el seu seguiment. A més, els recursos assistencials amb els que compta la regió estan en disposició d’atendre els possibles casos que es puguin detectar; i també es té controlada la traçabilitat dels casos.

Un altre dels aspectes fonamentals per a la progressió en el desconfinament de la població és la capacitat del sistema de salut per a la identificació de possibles focus de transmissió en col·lectius específics. En aquest sentit, a la regió de Lleida s’han posat en marxa plans d’acció concrets tant per a la població nouvinguda per treballar en la campanya de la fruita com per al sector dels escorxadors, dues de les activitats amb alta ocupació a les comarques de Lleida.

Tot i aquesta estabilitat, el Departament de Salut assegura que continuarà analitzant l’evolució de la regió sanitària de Lleida i la proposta de passi a la fase 2 estarà condicionada a la progressió dels indicadors epidemiològics els propers dies. La darrera setmana, la consellera de Salut, Alba Vergés, i representants del Departament han estat en contacte amb diverses administracions de la regió sanitària, principalment amb l’Ajuntament de Lleida i la Diputació, per estudiar plegats la situació. Uns contactes que continuaran els propers dies.

Què es pot fer a les fases 2 i 3?

En la fase 3, l’última abans d’entrar a l’anomendada "nova normalitat", desapareixen les franges horàries i per tant ja no hi haurà unes hores concretes del dia reservades a un col·lectiu determinat. Tot i això, s’hauran d’extremar les mesures de seguretat i d’higiene amb els grups vulnerables. També contempla que podran obrir els establiments i locals comercials amb independència de la seva superfície útil d’exposició i venda sempre i quan es limiti el seu aforament al 50%. A més, les terrasses a l’aire lliure podran obrir al 75% de la seva capacitat i estarà permès el consum a la barra sempre que es garanteixi la distància de seguretat.

Per la seva banda, en la segona fase, la limitació horària per passejar, fer esport i sortir amb infants es limita al respecte de la franja destinada als majors de 70 anys. Es reprenen parcialment les activitats restringides en la fase 1, amb limitacions d’aforament, com ara els restaurants amb servei de taula i les grans superfícies comercials, sense la possibilitat de romandre en zones comunes o recreatives. En l'àmbit cultural, entren en funcionament els cinemes i els teatres, així com els monuments i equipaments culturals, amb el manteniment de mesures de seguretat i d'higiene. Finalment, a la possibilitat d'anar a llocs de culte i assistir a vetlles i enterraments, s'hi suma també la celebració de casaments, amb restriccions pel que fa al nombre de convidats