Salvador Illa carrega contra l'acció del Govern i acusa Aragonès "d'anar sol"

El Parlament de Catalunya acull la segona jornada del debat de política general, que va començar dimarts amb el discurs del president Pere Aragonès. Aquest dimecres ha obert la sessió l'oposició. Primer ha estat el torn del secretari del PSC, Salvador Illa, que ha carregat contra l'acció del Govern i ha acusat Aragonès "d'anar sol" perquè no vol establir "aliances estables" ni arribar a consensos amb ningú.

"No és el moment de fer carreres i veure qui té més protagonisme"

Al mateix temps, Illa ha criticat la pugna entre els dos principals partits independentistes -ERC i Junts- per acaparar tot el protagonisme en les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez. "No és el moment de fer carreres i veure qui té més protagonisme i qui surt més bé a la foto. Nosaltres pensarem primer en el país i la convivència", ha afirmat. Al seu torn, Aragonès l'ha reptat a acceptar el resultat d'un referèndum: "Jo ho faré. No sé si vostè estaria disposat a córrer el risc".

El socialista s'ha mostrat preocupat per les "presses" d'Aragonès després que el republicà hagi exigit al líder del PSOE, Pedro Sánchez, fixar en els pròxims quatre anys les condicions d'un referèndum. "No tirem la casa per la finestra", ha remarcat.

"Vosté va sol sol malgrat la debilitat parlamentària"

Segons Illa, no falla Catalunya, ni la seva gent, sinó que "falla el Govern". El socialista ha assegurat que l'Executiu "no acaba d'anar bé". "No hi ha una orientació clara, ni un aire d'il·lusió, d'alegria, d'empenta", ha destacat. En aquest sentit, ha retret al president la falta de diàleg amb la resta de grups i d'administracions públiques, "com ajuntaments, consells comarcals i diputacions". "Vosté va sol sol malgrat la debilitat parlamentària", ha assegurat.

"Catalunya necessita acords, pactes, consensos, unir-nos en allò fonamental"

"Catalunya necessita acords, pactes, consensos, unir-nos en allò fonamental", ha indicat el primer secretari del PSC, que ha allargat la mà al president de la Generalitat per arribar a acords en "temes de país", com la sanitat, l'educació o la sequera. "Avancem en alguna qüestió d'una vegada", ha reclamat Illa, que ha demanat al Govern més autoexigència, respecte, pluralitat, enfortir les institucions i treballar per unir.

Illa també s'ha ofert per negociar els pressupostos del 2024. "Aquí estem, com sempre hem estat. Tenim una alternativa, però també mà estesa", ha assenyalat Illa.



Aragonès repta a Illa

Al seu torn, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha respost a Illa que els únics límits que té el potencial de Catalunya és l'Estat. El republicà ha insistit que cal confiar en la ciutadania perquè decideixi el seu futur i ha plantejat a Illa el repte d'acceptar el resultat d'un referèndum: "Jo ho faré. No sé si vostè estaria disposat a córrer el risc".

Així mateix, ha afegit que el "gran drama d'Espanya" és que Catalunya avança quan els partits que actuen "sobiranament" al Congrés condicionen l'Executiu espanyol de torn.