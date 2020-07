Salvini podria ser jutjat per bloquejar el desembarcament del Open Arms

El Senat italià ha permès l'obertura d'un judici contra el líder ultradretà Matteo Salvini per bloquejar en la mar el vaixell de l'ONG Open Arms amb migrants a bord fa un any, quan era ministre de l'Interior.



La decisió de la Cambra Alta va comptar amb els vots dels partits en el Govern italià: L'antisistema Moviment Cinc Estrelles (M5S) i els progressistes Partit Demòcrata (PD), Lliures i Iguals (Leu) i Itàlia Visqui (IV), aquesta última decisiva, entre altres.



En concret, van votar a favor d'encausar-lo 149 senadors, mentre que 141 ho van fer en contra i va haver-hi una abstenció.

"Estic orgullós d'haver defensat Itàlia: ho tornaria a fer i ho tornaré a fer, també perquè només en aquest mes de juliol els desembarcaments són sis vegades els del mateix període de l'any anterior, amb la Lliga en el Govern. Segueixo endavant, amb el cap ben alt i amb la consciència neta", ha declarat Salvini en una nota.



"No tinc por, no em deixaré intimidar i no em silenciaran: recordo a tots els parlamentaris que, tard o d'hora, el judici dels votants arribarà", ha afegit.



A l'agost de 2019 el llavors ministre va bloquejar durant 20 dies a la nau de Open Arms amb uns 150 migrants salvats en la mar, en el marc de la seva política de ports tancats. El Tribunal de Ministres de Palerm demana jutjar-lo per segrest de persones.

La votació del Senat no implica el seu enjudiciament directe sinó que això dependrà d'una audiència preliminar en el Tribunal de Palerm (sud) en la qual s'haurà de decidir si es mana a judici al líder de la Lliga o si, per contra, s'arxiva la causa.



Els fets: 20 dies de bloqueig al mar

Salvini va impulsar una fèrria política de ports tancats a les naus de les organitzacions humanitàries del Mediterrani central quan era ministre de l'Interior, un càrrec que va perdre al setembre del passat any en dinamitar la seva coalició amb el Cinc Estrelles.



El vaixell de Open Arms, una ONG que té la seva seu a Badalona, havia rescatat prop de 150 migrants en aigües del Mediterrani en diverses operacions en els primers dies d'agost del 2019 i esperava un port europeu per al seu desembarcament.

Salvini es va negar des del primer moment a oferir un port i Open Arms, per part seva, va rebutjar l'oferta de les autoritats espanyoles d'acudir als ports d'Algesires i Maó: la travessia seria massa llarga i arriscada.



El 15 d'agost, la Justícia italiana va respondre a un recurs de l'organització espanyola contra el veto de Salvini i va permetre al vaixell humanitari entrar en aigües de l'illa de Lampedusa, l'enclavament més meridional del país, per protegir-se del mal temps.



Finalment en la nit del 20 d'agost la Fiscalia va permetre el desembarcament a Lampedusa dels 83 migrants que quedaven a bord, perquè molts havien estat evacuats abans, posant fi a l'odissea.

La defensa de Salvini: "No vaig ser només jo"

Durant la seva intervenció al Senat, el líder ultradretà va titllar aquesta votació com una qüestió "política" i va criticar als seus antics socis del Cinc Estrelles, que en el passat li van defensar en un cas semblant i ara permeten el seu processament.

El senador va assegurar que "la nau pirata" es va negar a acudir al seu Estat de bandera, va opinar que va actuar d'acord amb tot el Govern i amb el primer ministre, Giuseppe Conte, el seu "còmplice", i va dir que el seu "sacre" deure era defensar les fronteres de "la invasió".



Salvini va acabar agraint als qui permeten el seu judici: "Em fan un regal, aniré amb el cap alt i l'esquena recta", va avisar ovacionat, sempre pendent del rèdit polític i la popularitat del qual apareix a la baixa en les últimes enquestes.



El polític sempre va defensar que les seves accions eren compartides per tot el Govern italià. No obstant això la senadora del M5S, Elvira Lucia Evangelista, li va recordar que el propi Conte va pressionar perquè fes desembarcar als més vulnerables i als menors d'edat. "Va ser una política personal de Salvini", va concloure.



L'ultradretà afronta un altre procés per un cas similar, per bloquejar al juliol de 2019 un vaixell de la Guàrdia Costanera italiana amb 131 migrants a bord, i l'audiència que haurà de decidir si obrir procés s'espera per a octubre a Catània (sud).

Una nova onada migratòria

La votació del Senat i la retirada de la immunitat de Salvini arriba en un moment en què Itàlia registra un considerable augment del flux migratori des de les costes del nord d'Àfrica, un fenomen que enguany preocupa més per la pandèmia de coronavirus.



En el que va d'any fins avui han desembarcat a Itàlia 13.381 migrants, enfront dels 3.654 del mateix període del 2019, segons dades del Ministeri de l'Interior. Un augment que està desbordant els sistemes d'acolliment del sud, especialment els de Lampedusa.



Salvini no es cansa de repetir que aquest increment es deu al fet que ja no s'aplica la seva política de ports tancats als migrants.



Interior ha reconegut que aquest és un escenari "sense precedents" perquè moltes pasteres arriben a les costes italianes de manera autònoma, sense requerir un rescat previ, sovint des de Tunísia.



Entre les causes de l'augment de desembarcaments, segons el ministeri, estan la pandèmia del coronavirus i la "gravíssima" crisi econòmica que ha colpejat als països nord-africans.