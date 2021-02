Sàmper condemna la "violència gratuïta" dels aldarulls per Hasél i reconeix que els Mossos no s'esperaven tanta agressivitat

La detenció de Pablo Hasél va fer esclatar la indignació als carrers a Barcelona, Vic, Lleida, Girona i altres punts del territori. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha condemnat el que ha qualificat de "violència gratuïta" contra els agents i ha reconegut que no esperaven el grau d'"agressivitat" dels manifestants, alguns dels quals van destrossar una comissaria a Vic i diverses sucursals bancàries, a més de cremar contenidors i fer barricades.



En una roda de premsa acompanyat del comissari Joan Carles Molinero, Sàmper ha afirmat que els Mossos d'Esquadra no van intentar aturar "enlloc" les manifestacions contra l'empresonament de Pablo Hasél. El conseller ha condemnat "amb majúscula i en negreta" la violència i ha afegit que "mai està emparada" en l'exercici de drets fonamentals. Ha reconegut "preocupació" pels fets i ha insistit que es van sobrepassar "límits". De cara a les manifestacions convocades per aquest dimecres ha demanat "pau social".

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre 33 ferits, 32 lleus i un menys greu; i vuit dels quals van requerir trasllat a un centre mèdic. Per territoris, a Barcelona va fer 11 assistències i quatre trasllats, a Vic 15 assistències, a Lleida cinc i tres trasllats, a Reus una assistència i un trasllat i a Girona una assistència.



A més, 18 persones van ser detingudes, principalment a Vic, Barcelona i Lleida, segons ha explicat Molinero en la roda de premsa. El comissari ha concretat que el perfil dels arrestats és el de joves d'entre 17 i 25 anys. A més, 25 agents van resultar ferits, dels quals 21 mossos i quatre policies locals o guàrdies urbans.

Condemna de les ciutats afectades

Les alcaldesses de les principals ciutats on hi va haver aldarulls han condemnat la violència, tot i reconeixent la gravetat del fet que Hasel estigui empresonat. L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, considera que "en la necessària defensa de la llibertat d'expressió la violència i el vandalisme d'una minoria no són la resposta". Pueyo ha explicat que va traslladar la mateixa nit als agents ferits de la Guàrdia Urbana la seva condemna a "qualsevol agressió". A la vegada, lamenta els danys materials que es van ocasionar durant els aldarulls. Els disturbis van acabar amb tres motos de la Guàrdia Urbana danyades, dues de les quals calcinades. També van patir desperfectes contenidors i mobiliari urbà.



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha compartit la "indignació" per l'empresonament de Hasél però ha afegit que la violència "no és el camí". "Els aldarulls no serviran perquè surti de la presó i mai estan justificats", ha dit a Rac1. L'Ajuntament de Barcelona ha fet un primer recompte d'uns 53 contenidors cremats, tot i que se n'havien retirat preventivament uns 120, i un cost econòmic d'uns 70.000 euros. L'alcaldessa ha volgut diferenciar la manifestació pacífica majoritària dels aldarulls provocats per "petits grups". Ha afegit que la solució passa per la política i que per això els Comuns han demanat l'indult del raper. Segons Colau, fa falta un "gran esforç polític per donar resposta al malestar que té molta justificació".



L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha lamentat que en la manifestació es va "travessar una línia". A la capital d'Osona, alguns dels manifestants van vandalitzar una comissaria. Segons l'acaldessa, l'acció va ser obra d'un "grup reduït de persones molt ben preparat". En aquest sentit, ha dit que alguns dels manifestants anaven "preparats" per cremar contenidors, tot i que ha afegit que no té "prou informació" per dir si l'atac va ser premeditat. Aquest dimecres el cos policial està avaluant els danys a l'edifici policial, que va rebre l'impacte de pedres i diversos objectes que van provocar el trencament de portes i finestres. A més, els manifestants també van trencar el sistema de videovigilància. Els quatre detinguts es troben a l'interior de la comissaria de Vic a l'espera de passar a disposició judicial en les properes hores.