Sánchez situa la reunió amb Puigdemont per després de l'aprovació de l'amnistia

Pedro Sánchez ha avalat la Llei d'amnistia, però ha tancat la porta a un referèndum d'autodeterminació poques hores abans de la reunió amb Pere Aragonès d'aquest dijous al Palau de la Generalitat. Ho ha fet en una entrevista a Rac1, on també ha situat la trobada amb Carles Puigdemont per a després de l'aprovació de l'amnistia i li ha restat transcendència. La darrera vegada que es va reunir amb l'expresident català va ser abans del 2017.

Sánchez ha destacat que, a diferència de l'amnistia, el referèndum no només és inconstitucional, sinó "contraproduent per a la superació del conflicte". El president espanyol ha apostat per "mirar cap endavant" i obrir una nova etapa a Catalunya. Ha demanat a l'independentisme anar pel "camí del mig", "reforçant l'autogovern català i trobar espais on ens puguem trobar aquells que pensem diferent, dotant de més competències un territori que té un arrelament molt pronunciat i més autofinançament econòmic".

"El referèndum no només és inconstitucional, sinó contraproduent per a la superació del conflicte"

En aquest sentit, Sánchez ha preguntat a l'independentisme si està disposat a fer un exercici de pragmatisme i parlar de l'autogovern de Catalunya, "sense haver de renunciar a les seves conviccions", ha dit. El líder socialista ha deixat clar que la relació amb Aragonès és "fluida i cordial" i s'ha mostrat convençut que podrà arribar a acords concrets que permetin reforçar l'Estatut d'Autonomia retallat pel Tribunal Constitucional el 2010.

Preguntat sobre si presentaran les balances fiscals, Sánchez ha assegurat que està disposat a millorar la "transparència" i a reformar-les, també per a la resta de les comunitats autònomes. També ha descartat que el traspàs de Rodalies perilli davant la possibilitat que el PP governi en un futur, ja que aspira que sigui una realitat abans que acabi la legislatura.

Sobre el cas del Tsunami Democràtic, ha destacat que no té "res a veure" amb el terrorisme,"el d'ETA i el jihadista", que ha patit fins ara l'Estat. Així mateix, ha rebutjat les pretensions dels grups independentistes de fer comparèixer alguns jutges a la comissió de l'Operació Catalunya i Pegasus. Segons el seu entendre, fer comparèixer les jutges "no s'ajusta a la llei".



Reunió Sánchez-Aragonès

Sánchez s'ha traslladat a Barcelona aquest dijous per reunir-se amb Pere Aragonès. La trobada serà al migdia i estarà marcada per la Llei d'amnistia, l'ofensiva judicial de la dreta, la reforma del finançament autonòmic, la resolució del conflicte polític i altres temes com el traspàs de Rodalies.

Els caps del Govern i de la Moncloa se citaran per primera vegada en la nova legislatura espanyola, després que Sánchez hagi tornat a ser elegit president. Tant a Palau com a Moncloa coincideixen en emmarcar la trobada com a "institucional". L'última reunió entre Aragonès i Sánchez va tenir lloc el 15 de juliol de 2022 a la Moncloa, ara fa un any i mig. Aquella cita va servir per reprendre el diàleg entre el Govern i l'Executiu espanyol, 10 mesos després de l'última reunió de la taula de diàleg.