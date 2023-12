Rodalies, finançament, el català i la resolució del conflicte centraran la reunió entre Aragonès i Sánchez

Poc més d'un mes ha trigat a arribar la primera trobada entre el president de la Generalitat i el president del Govern espanyol des que Pedro Sánchez va ser investit al Congrés dels Diputats, el 16 de novembre passat, amb els vots d'Esquerra Republicana i altres forces d'esquerres, independentistes i nacionalistes.

Pere Aragonès i Pedro Sánchez es reuniran aquest migdia de dijous en una "reunió de treball" –com volen subratllar des del Govern de la Generalitat– aprofitant la visita del president del Govern espanyol a Barcelona que completarà amb diverses activitats institucionals i mediàtiques. Segons fonts de la presidència de la Generalitat, l'ordre del dia de la reunió s'està ultimant, però l'objectiu d'Aragonès és tractar amb Sánchez "importants temes de gestió que repercuteixen en el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans" sense eludir les relacions entre tots dos governs i la negociació sobre l'estatus polític de Catalunya.

Traduït en grans temes es pot dir que el traspàs integral de Rodalies i altres infraestructures estratègiques, el nou sistema de finançament autonòmic, la salvaguarda del català i "la resolució del conflicte polític" centraran la trobada. Tampoc la llei d'amnistia, ja en tramitació, faltarà a l'elenc de temes a tractar.

Aragonès i Sánchez ja coincidiran prèviament a la inauguració d'una infraestructura d'alt nivell i àmbit europeu com és la nova versió del supercomputador, el MareNostrum 5. La inauguració del nou supercomputador europeu de classe mundial, a les instal·lacions del Barcelona Supercomputing Center (Centre Nacional de Supercomputació, BSC-CNS), està prevista per a les 10.30 del matí.

Segons fonts de la presidència de la Generalitat, la previsió és que Sánchez arribi cap a les 12 del matí al Palau de la Generalitat on prèviament haurà arribat Aragonès per rebre'l. El Palau de la Generalitat està preparat per oferir els honors pertinents en aquest tipus de visites al president del Govern espanyol, però reiteren insistentment que no es tracta d'"una reunió de cortesia ni de fer-se una foto" sinó "de treball", en paraules de la portaveu de l'Executiu català Patrícia Plaja.

Més enllà de la laboriositat que pugui tenir la trobada, també té els seus simbolismes. És la primera reunió de Sánchez amb un president autonòmic de la nova legislatura i això també es posa en valor a la presidència de la Generalitat. I arriba amb el focus posat a les futures reunions de Sánchez amb Carles Puigdemont, que el president del Govern ja ha confirmat encara que ampliant també a Oriol Junqueras, sempre atent a mantenir els difícils equilibris entre ERC i Junts.

I és que en l'eterna pugna entre els dos partits per l'hegemonia de l'independentisme, és difícil obviar que la Moncloa ha volgut prioritzar la institucionalitat que suposa Aragonès com a president de la Generalitat i temperar la inquietud d'ERC per l'excés de protagonisme de Puigdemont els darrers dies. Sense oblidar que la trobada es produirà justament la vigília de la polèmica reunió entre el president del Govern espanyol i el cap de l'oposició Alberto Núñez Feijóo, i segur que alguna incidència tindrà una reunió sobre l'altra.

"Normalitat institucional" i diàleg

Des de Moncloa emmarquen la reunió en la "normalitat institucional" que s'ha d'exercir entre les dues administracions. ⁠"Aquesta és una mostra més de l'aposta del Govern pel diàleg", afirmen. De fet, segons fonts governamentals, el fet mateix d'aquesta trobada ja és una novetat important respecte als anys anteriors amb el PP al poder.

"Les relacions entre el Govern i la Generalitat s'havien deteriorat fins al punt de ser gairebé nul·les. Això perjudica el conjunt de la ciutadania, atès que la col·laboració entre administracions és bàsica perquè les polítiques de qualsevol tipus es desenvolupin de manera correcta", afirmen al Govern espanyol. "La col·laboració institucional a tots els nivells és necessària per optimitzar recursos, per a un bon funcionament dels serveis públics i per atendre de la millor manera les necessitats dels ciutadans", afegeixen.

A l'Executiu de Sánchez recorden que una de les primeres coses a què es va posar solució respecte a Catalunya va ser la reactivació dels fòrums de relació bilateral regulats a l'Estatut. "Cinc anys després, la situació és de plena normalitat institucional. Govern i Generalitat treballen de forma coordinada en el dia a dia, i hi col·laboren per tirar endavant projectes en benefici dels ciutadans", insisteixen.

El Govern espanyol també indica que s'han reactivat inversions pendents que els executius del PP havien descuidat. "Segueix havent-hi problemes perquè una dècada de desinversió no es resol ni en quatre dies ni en quatre anys, però la solució ja està en marxa", afirmen les fonts consultades. Sánchez, a qui acompanyarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, acudeix a la trobada "amb ànim constructiu i amb ganes de continuar treballant per arribar a acords que millorin la vida del conjunt dels ciutadans".

Per Moncloa, aquest dijous s'emmarca en la continuïtat d'una nova etapa que ha obert Sánchez. Assenyalen que esperen que la trobada se centri molt més en temes econòmics que en qüestions polítiques. Al Govern espanyol consideren que l'administració catalana necessita avançar en assumptes de gestió directa després d'uns quants anys d'estancament. De manera oficial es limiten a assenyalar que es tractaran "qüestions d'interès comú".

Assumptes concrets que posarà sobre la taula Aragonès

Pel que fa a la matèria que la presidència de la Generalitat prepara per a la reunió, destaca clarificar diversos aspectes relacionats amb el traspàs integral del servei ferroviari de Rodalies i poder donar un primer impuls a aquest acord d'investidura entre ERC i el PSOE. També altres infraestructures i inversions del Govern estatal pendents per desenvolupar a Catalunya. El segon tema serà centrar els eixos de la discussió per a un sistema de finançament "singular" per a Catalunya que el Govern vol negociar "de manera bilateral". Però també es preveu afrontar el tema del dèficit al capítol econòmic.

En l'àmbit més polític, Aragonès vol tractar amb Sánchez la marxa de les negociacions per a l'oficialitat del català a la Unió Europea i altres qüestions relatives a la salvaguarda del català i de la immersió lingüística a les escoles catalanes. I també sortirà a la conversa la negociació per "la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat".

Fonts de la presidència de la Generalitat no concreten si es tractarà el tema d'un referèndum d'autodeterminació acordat, però sí que subratllen que els dos presidents hauran de posar fil a l'agulla per reactivar la Taula de Diàleg, on Aragonès i el Govern sí que preveuen plantejar aquest tema. La conclusió de la tramitació de la llei d'amnistia i les conseqüències de la seva aplicació és una altra de les derivades d'aquest capítol. Per al president de la Generalitat, Pere Aragonès, en declaracions d'aquest mateix dimecres al Parlament, "tenim acords molt importants per desenvolupar".

I posa d'exemple el finançament autonòmic i "quins recursos dediquem a fer front a tots els reptes del país". O Rodalies, "per veure com fem efectiu un traspàs que té com a objectiu una millora clara i significativa del servei que utilitzen 400.000 passatgers diàriament". Però afegeix: "Evidentment que tractarem -a la reunió amb Sánchez- de la llei d'amnistia i de les relacions entre els dos governs, perquè és el que toca".

"I seguirem insistint, encara que moltes vegades ens toqui fer-ho en solitari perquè ningú més no ho posa a sobre de la taula quan es té capacitat d'incidència, en anar aconseguint fites efectives en la defensa dels drets de la ciutadania d'aquest país", afegeix el president . Per això assegura que defensarà "la independència davant de Sánchez i de qui convingui, perquè és el meu plantejament i no me n'amago".

La reunió d'aquest dijous és la tercera que mantenen Pedro Sánchez i Pere Aragonès des que ocupen les presidències respectives. La primera es va celebrar el 15 de setembre del 2021 també al Palau de la Generalitat i va servir per posar en marxa la Taula de Diàleg, Negociació i Acord. L'última es va celebrar a la Moncloa el 15 de juliol del 2022 i va servir per redreçar les relacions entre tots dos Executius que es van veure a la vora de la ruptura per l'escàndol de l'espionatge polític massiu contra l'independentisme del cas Pegasus.

Aquest dijous es preveu que la cordialitat regni a la trobada després dels acords entre ERC i el PSOE per a la investidura i sense cap tensió palpable sobre la taula, més enllà de les lògiques discrepàncies entre els dos dirigents. Bon ambient al qual contribueix també, segons una font de la presidència de la Generalitat, el fet que els dos presidents "es coneixen ja força atès que més enllà de les reunions formals parlen de forma constant i periòdica i han compartit nombrosos actes institucionals".