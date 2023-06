Sandra Guaita (PSC) serà la primera alcaldessa de Reus en sumar la majoria amb un pacte amb ERC i Ara

El pacte entre el PSC i Ara Reus per governar a la capital del Baix Camp fins al 2027 compta amb un nou integrant: ERC. Amb aquest acord que suma majoria, el pròxim 17 de juny la socialista Sandra Guaita es convertirà en la primera alcadessa de la ciutat. El PSC va imposar-se a les eleccions municipals del dia 28 amb 8 regidors, dos més dels que tenia, mentre que ERC va ser segona força i en va sumar 5. Ara Reus en té dos més, de manera que entre els tres partits del govern n'aglutinen 15 d'un total de 27.

Guaita ha indicat que l'entesa ha arribat després de coincidir en un "model de ciutat" i en la formació d'un govern municipal que posarà "al centre les polítiques adreçades a les persones". Tanmateix, també ha posat sobre la taula les discrepàncies, com la que hi ha en relació al futur mercat del Carrilet. ERC vol canviar-ne la ubicació, mentre que el PSC i Ara Reus aposten per mantenir-la.

Les tres formacions han coincidit en un "model de ciutat" que fa front a la ultradreta

Per la seva part, la cap de llista d'ERC, Noemí Llauradó, ha justificat l'acord perquè Reus necessita un "govern fort", i ha afegit que cal apostar per l'"estabilitat" perquè "en moments convulsos l'extrema dreta sempre aprofita aquests governs inestables per créixer".

Finalment, el candidat d'Ara Reus, Daniel Rubio, ha expressat que han buscat els "punts de trobada" amb la voluntat de "sumar" i s'ha felicitat per la "complicitat" que han teixit els tres partits.

Sis grans àrees de gestió

Els tres partits polítics s'hauran de repartir sis tinences d'alcaldia per coordinar les grans àrees de govern. Tres seran pel PSC, dues per a ERC i una per Ara. D'aquesta manera es passa de les nou actuals a sis per guanyar "agilitat". Llauradó assumirà Projecció de ciutat i Cultura i Marina Berasategui (ERC) es quedarà amb Urbanisme.

El número 2 del PSC, Josep Baiges, coordinarà Promoció Econòmica i Coneixement, Anabel Martínez (PSC) es farà càrrec de Serveis a les persones i Drets socials, i Manel Muñóz (PSC) s'ocuparà de Serveis Generals, Hisenda i Bon govern. Per últim, Daniel Rubio liderarà Medi ambient, Sostenibilitat i Via pública.