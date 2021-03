Sanitat i les comunitats autònomes acorden administrar la vacuna d'AstraZeneca a persones de fins a 65 anys

Sanitat i les comunitats autònomes han acordat aquest dilluns a la tarda administrar la vacuna d'AstraZeneca a persones de fins a 65 anys, és a dir, deu més que fins ara, quan el límit estava en els 55. Aquesta decisió arriba després del dictamen d'aquest matí de la Comissió de Salut Pública, que agrupa el Ministeri de Sanitat i els responsables de Salut Pública dels governs autonòmics, que ha avalat el seu ús en aquests grups, ampliant així en deu anys l'edat establerta fins ara. En la reunió al Consell Interterritorial de Salut, segons han precisat fonts d'Europa Press, Catalunya i Madrid han proposat vacunar amb AstraZeneca sense límit d'edat, una reclamació que no ha obtingut consens dins del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut d'Espanya (CISNS) a l'espera de més evidència científica.

La vacuna d'AstraZeneca doncs, serà inoculada a les persones de fins a 65 anys, mentre que les de Pfizer i Moderna seran destinades exclusivament als majors de 65 i als malalts amb patologies de risc. La decisió de la Comissió de Salut Pública, presa aquest matí, ha estat objecte de debat al Consell Interterritorial de Salut, que s'ha reunit aquest dilluns a la tarda, on algunes autonomies han insistit que s'elimini el límit d'edat per administrar la vacuna de AstraZeneca, com ja han sol·licitat anteriorment. Una de les que ho ha fet és Catalunya.



Fins ara, Sanitat estava administrant la vacuna d'AstraZeneca a treballadors essencials menors de 55 anys (bombers, Forces de Seguretat de l'Estat, docents, sanitaris que no treballen en primera línia) i, posteriorment, tenia previst destinar-la a la població d'entre 45 i 55 anys.



La vacunació amb AstraZeneca es troba aturada des de la setmana passada arran de la investigació que va portar a l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) pels casos de trombosis que van detectar-se en algunes persones a qui se'ls havia inoculat la dosi. Tot i que dijous l'EMA va avalar la seguretat de la vacuna, l'Estat espanyol no la tornarà a utilitzar fins dimecres, a diferència d'altres països que ja la inoculen novament. La decisió ha provocat crítiques d'experts perquè endarrereix, encara més, el ritme de vacunació.