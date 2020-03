Seat i Nissan: la cara i la creu de la indústria automobilística a Catalunya

El canvi de model del sector de l’automoció, amb la reconversió cap al vehicle elèctric i noves formes de mobilitat amb processos de digitalització i electrificació, està provocant diferents ritmes d’adaptació a les indústries automobilístiques amb seu a Catalunya. Dos dels casos més paradigmàtics són els de Seat i Nissan. Mentre que el grup alemany, que ha acumulat un rècord de vendes l’any 2019, projecta una plataforma de vehicles elèctrics a la planta de Martorell, la crisi en la direcció de la firma japonesa ha fet disminuir la producció a només un 30% de la càrrega de treball a la fàbrica de la Zona Franca. Això ha generat nombroses protestes dels treballadors de la firma nipona, que veuen amenaçada la viabilitat de la planta a Catalunya i en perill els llocs de treball.

"En una dècada hauran desaparegut el 75% de les empreses actuals"

A Catalunya, la indústria de l’automòbil aporta un 10% del Producte Interior Brut (PIB). Així, empreses com Nissan i Seat generen més de 50.000 llocs de treball de forma directa. Aquestes dades, facilitades pel Clúster de la Indústria d’Automoció a Catalunya (CIAC), constaten i reafirmen la importància estratègica d’un sector que es troba en un moment en què ha d’afrontar una reinvenció. El pronòstic del CIAC és que, si no es produeix aquest fenomen, "en una dècada hauran desaparegut el 75% de les empreses actuals". Tot i això, el Clúster creu que "el teixit industrial local té capacitat per transformar-se".



Davant d’aquests reptes pendents, els camins que han pres les dues companyies amb seu a Catalunya han sigut diferents. Seat ha consolidat la seva aposta per l’electrificació, fet que ha permès que Martorell produeixi el Cupra Formentor, el nou tot terreny esportiu híbrid endollable. De fet, la direcció de la firma ha confirmat que enguany presentarà quatre cotxes d’aquesta gamma i l’any vinent donarà a conèixer dos vehicles elèctrics. El camí contrari és el que ha emprès Nissan, que després de l’aliança amb Renault i Mitsubishi, ha plantejat un pla per acomiadar a 600 treballadors de la planta de la Zona Franca. Com a contraprestació, la firma nipona garanteix una inversió per adaptar les instal·lacions a les normatives ambientals europees abans del 2023. En cas contrari, la seva activitat hauria d’acabar

Manca d’un projecte industrial

Els treballadors de Nissan van dir prou quan l’empresa els va anunciar que la planta de la Zona Franca deixava de fabricar una pick-up del grup Mercedes. Des de llavors, han convocat tres mobilitzacions. "Sembla que estiguem davant d’un tancament encobert", lamenta el responsable de comunicació de la Federació d’Indústria de CCOO Catalunya, Tomás Díaz. A hores d’ara, la fàbrica només produeix tres models i la càrrega de treball es troba al 30%.

"Del Pacte Nacional per la Indústria, signat l’any 2017, a Catalunya només se n’ha executat un 17%"



Els deures que encara ha de fer la companyia són adaptar l’estructura de l’empresa davant la transició cap a noves formes de mobilitat i el boom del vehicle elèctric. Díaz demana a la direcció de Nissan que "presenti un projecte industrial, on s’aporti un producte viable i rendible". El representant sindical justifica les protestes per la necessitat de conscienciar l’opinió pública de la transcendència del moment, alhora que pressiona la Generalitat i el Govern de l’Estat per atreure inversions. "Del Pacte Nacional per la Indústria, signat l’any 2017, a Catalunya només se n’ha executat un 17%", lamenta Díaz.



CCOO demana que aquest pas cap a la mobilitat sostenible, que implica una reconversió industrial, es faci tenint en compte els llocs de treball. Davant del que considera un "moment crític", Tomás Díaz reclama concreció i detalls a Nissan sobre els seus plans en l’àmbit dels vehicles elèctrics i tecnològics per no perjudicar la feina de la fàbrica ni de les seves firmes proveïdores.

Retenir Nissan a Barcelona

La interpel·lació de la plantilla ha fet que la Generalitat anunciï un pla per negociar amb Nissan l’adjudicació de la producció d’un nou vehicle a la Zona Franca. La directora general d’Indústria de la Generalitat, Matilde Villarroya, explica que les converses amb l’empresa i el Ministeri d’Indústria estan pràcticament tancades. La iniciativa, que es presentarà durant aquest mes de març, té la voluntat de retenir la multinacional japonesa a Barcelona.



A partir del maig, mes en què es deixarà de produir la pick up, a la Zona Franca només es fabricarà la Nissan Navarra, el Renault Alaskan i una furgoneta elèctrica, la NV-200. Aquesta situació es produeix en un context de relacions difícils entre les cúpules de Nissan i Renault en l’escenari global, després de la detenció del president la firma francesa, Carlos Ghosn. Per fer front al futur més immediat, la secció industrial de CCOO ha sol·licitat a les empreses auxiliars i de components que treballen per ella que "ofereixin alternatives amb l’objectiu de garantir els llocs de treball"

Seat, estabilitat fins al 2023

Per la seva banda, Seat té la previsió que enguany produirà 504.000 cotxes a Martorell, una xifra molt similar a la del 2019. A la planta del Baix Llobregat, sembla que s’ha instal·lat una certa estabilitat. El president del comitè d’empresa, Matías Carnero, recorda que "els darrers models del León estan tenint una bona acceptació". A més, afegeix que "ara s’estan recollint els fruits de les inversions anuals de 500 milions d’euros en les instal·lacions pels canvis de mobilitat". De moment, la fàbrica té assignada la producció de vehicles fins al 2023.

L’aparició del cotxe elèctric ocasionarà una reducció del 38% en la càrrega de treball



Tot i aquest panorama, Carnero alerta que l’aparició del cotxe elèctric ocasionarà una reducció del 38% en la càrrega de treball. Les xifres de Seat indiquen que el 2019 va incrementar les vendes un 10%, i va assolir un nou rècord, i, per tercer exercici consecutiu, la facturació creixia amb dos dígits. L’única taca que ha tingut en els darrers mesos és la marxa de Luca de Meo, president de l’empresa des de l’any 2015, que ha fitxat per Renault. Un dels trets de l’era De Meo ha estat l’impuls del vehicle elèctric i l’aposta per Catalunya, amb la presentació dels models Seat Tarraco i Born.



Aquest moment d’incertesa de la indústria automobilística ha de definir un nou paradigma digital i elèctric, que comportarà canvis en la mobilitat i fins i tot en la propietat dels vehicles, que requeriran una capacitat d’adaptació fulgurant de les indústries.



ERO de Magneti Marelli a Barberà

La caiguda de les vendes és el factor que ha provocat que el fabricant de components Magneti Marelli, amb seu a Barberà del Vallès, presenti un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) temporal. L’empresa l’ha plantejat per als 493 empleats de la planta. En la proposta, la companyia demana una suspensió de feina de 70 dies entre l’1 de març i el 31 de desembre per causes de producció. Inicialment, la firma havia atribuït la menor activitat a la manca de subministrament d’un dels seus productes electrònics pel coronavirus, però ara ha responsabilitzat la caiguda de la demanda per justificar aquests ajustos. Magneti Marelli fabrica tubs d’escapament, suspensions i parts plàstiques per al grup italià Fiat Chrysler.



La nova seu de Cupra generarà 200 llocs de treball

Cupra, la filial esportiva de Seat, ha estrenat una seu al centre de producció de Martorell. Aquesta divisió de la companyia, que aspira a facturar 1.000 milions d’euros l’any vinent, ja representa un 10% dels ingressos totals de l’empresa. En aquesta nova instal·lació, batejada amb el nom de Cupra Garage, s’hi han invertit més de cinc milions d’euros i es generaran 200 llocs de treball.

Seat ha comercialitzat 40.000 vehicles, especialment a Alemanya, el Regne Unit i l’Estat espanyol

"Cupra s’ha convertit en l’àrea de negoci més rendible que tenim i la que ens ofereix una base per continuar creixent", assegura el president en funcions de Seat, Carsten Isensee. L’equipament, que s’ha construït en només sis mesos, es complementarà amb el Cupra Racing Factory, un taller de cotxes de competició. Aquest nou espai s’ha inaugurat coincidint amb el segon aniversari de Cupra, la segona marca de Seat. En aquests dos anys, ha comercialitzat 40.000 vehicles, especialment a Alemanya, el Regne Unit i l’Estat espanyol.



Com a plans de futur, la marca anuncia que se centrarà en els models híbrids. De fet, les dues versions que va presentar Cupra a finals de febrer, està previst que surtin al mercat durant el tercer trimestre d’aquest any. En aquesta línia, l’aposta de Seat per les noves formes de mobilitat ha arribat als turismes de carreres, ja que recentment també ha donat a conèixer el Cupra e-Racer, totalment elèctric.



Les previsions comercials de la companyia per aquest any 2020 mostren una moderació del mercat europeu, un escenari marcat per la legislació de la reducció de les emissions, la incertesa sobre el comportament dels compradors i l’acumulació de reptes per a la indústria.