Segona jornada de manifestacions a Mercabarna per la vaga de majoristes de fruita i verdura

La segona jornada de vaga de majoristes de fruita i verdura ha provocat manifestacions al voltant de Mercabarna durant les primeres hores de dimecres, entre les 6h i les 8h. Més d'una trentena de treballadors convocats pel sindicat Comissions Obreres (CCOO) han tallat els accessos al recinte i, en conseqüència, hi ha hagut afectacions a diverses sortides de la Ronda Litoral. La circulació ja s'ha normalitzat en tots els punts.

CCOO ha convocat l'aturada com a mostra del desacord amb el pacte que ha firmat UGT amb la patronal pel nou conveni perquè "no garanteix el poder adquisitiu" i "empitjora les condicions laborals" del sector.

Per la seva banda, fonts de l'Associació Gremial d'Empresaris Majoristes de Mercabarna han assegurat que, tot i les protestes, a les 9h la situació al recinte ja era de "normalitat total" i han confirmat que no hi ha cap problema per garantir l'abastiment de productes. Tot i que la mobilització s'ha focalitzat a Mercabarna, també estan cridats a la vaga els treballadors de Mercavallès i del centre de distribució de Manresa.

En contra del conveni signat entre UGT i la patronal

CCOO ha convocat l'aturada perquè s'oposa al conveni que UGT –sindicat majoritari entre els treballadors majoristes de fruites i verdures- ha signat amb la patronal. CCOO considera "erroni" el preacord pel nou conveni. El portaveu sindical Javier Rubio ha apuntat que el conveni per aquest 2022 preveu un increment salarial del 6% sense clàusula de revisió a finals d'any, "la qual permetria garantir que els treballadors no perdin poder adquisitiu si l'IPC interanual acaba sent superior al 6%". En aquest sentit, CCOO defensa un conveni de tres anys amb increments variables i una clàusula que permeti revisar si s'ajusten o no a l'IPC.

"No es tracta de veure què sumes ara, sinó d'assegurar-nos una revisió al final del període", ha recalcat Rubio, que assegura que els treballadors de Mercabarna "han assumit fins ara un 6,8% de pèrdua de poder adquisitiu mentre les empreses ja han repercutit aquest increment de l'IPC a tota la seva activitat de cara als clients".

Al mateix temps, CCOO critica que el conveni pactat per UGT inclou una ampliació dels períodes de prova, que passen d'un a dos mesos per als operaris i de dos a tres mesos en el cas dels tècnics administratius "per evitar l'aplicació de la reforma laboral". Els majoristes, però, s'oposen a cap negociació amb Comissions i recorden que UGT és el sindicat majoritari a Mercabarna, Mercavallès i el centre de distribució de Manresa.

La primera jornada de vaga

Dilluns CCOO va fer la primera jornada de vaga, la qual ja va provocar algunes incidències a primera hora. El sindicat va xifrar el seguiment de l'aturada en un 90%, tot assegurant que les parades han obert, però que ho han fet gairebé sense treballadors. En canvi, els majoristes defensaven que només havia estat del 5%.