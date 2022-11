Segona jornada de vaga de maquinistes a Renfe: horaris i afectacions 

Segona jornada de vaga a Renfe. Convocada per CGT, l'aturada de maquinistes ha obligat a establir uns serveis mínims a Rodalies del 66% en hores punta i del 33% en la resta de franges. Segons fonts de la companyia, el seguiment ha estat del 2,66%, un percentatge similar al de dilluns. Per la seva banda, el sindicat no facilitarà dades fins al final de la jornada però calcula que serà al voltant del 85%.

Fonts del sindicat qüestionen la forma de calcular les xifres per part de Renfe ja que, assenyalen, que cal obtenir el percentatge de seguiment restant-hi els treballadors que avui estan de vacances, de baixa o inclosos en els serveis mínims i no sobre el total de la plantilla.

Com dilluns passat, els serveis mínims decretats pel Departament d'Empresa i Treball són del 66% entre les sis del matí i dos quarts de deu del matí i entre cinc de la tarda i dos quarts de nou del vespre. Per a la resta de franges, es garanteix el 33% del servei.

Els treballadors de Renfe demanen un conveni de treball digne contra la pèrdua de poder adquisitiu. En un principi, l'aturada havia estat convocada per SEMAF, UGT i CCOO, però finalment se'n van desmarcar després que Renfe decidís incorporar millores en les condicions laborals dels maquinistes.

En el nou conveni, Renfe preveu un increment salarial del 3,5 % a partir de l'1 de gener, una reducció de la jornada a 35 hores setmanals i la creació d’un nou perfil dins la plantilla, el maquinista instructor, que permetrà agilitzar els processos de formació.