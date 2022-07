Seguiment desigual en la primera setmana de platges sense fum a Barcelona

Seguiment desigual de la prohibició de fumar a les platges de Barcelona. Des de fa una setmana ja no s'hi pot fumar per ordre municipal, però no tots els banyistes la compleixen. "He arribat i he encès una cigarreta. No ho tenia molt clar, però he vist persones fumant... No estem fent res dolent!", diu en Brian assegut en una cadireta a la platja de Sant Sebastià. En canvi, en David ha arrossegat el seu amic fins al passeig per poder fumar acompanyat: "Fa mitja hora que soc aquí i ja no podia més!". A ell, però, la prohibició li sembla "perfecta" tant per evitar la brutícia que generen les burilles com per una qüestió de "convivència". "Fumes menys i no molestes", celebra en declaracions a l'ACN.

La sanció per incompliment reiterat és de 30 euros

Ni en Brian ni en David han vist cap informador de l'Ajuntament, que la setmana passada va desplegar una campanya per informar els usuaris de platja de la nova normativa i la sanció per incompliment: 30 euros. "Ho vaig sentir a les notícies i la meva dona, que és exfumadora, m'ho ha recordat encaridament", assegura en David.



La Carolina tampoc n'ha vist cap, només el cartell que hi ha just abans d'arribar a la sorra. A ella la prohibició no l'afecta, diu, perquè no és "gaire fumadora" i qüestiona la mesura: "A l'aire lliure no tenien per què prohibir-ho". "Potser la gent tira la burilla a la sorra, però jo portava el meu petit cendrer", apunta la Carolina, tot recordant els seus anys de fumadora empedreïda. Ara assegura que ja només fuma ocasionalment i que no li molesta que altres banyistes ho facin mentre pren el sol a la platja.

Els informadors no tenen capacitat sancionadora

Al Yannick, un suís que ha vingut de vacances a Barcelona, sí que l'empipa: "No soc molt fan del tabac". Segons ell, hi ha gent a la platja que continua fumant i llençant les burilles a la sorra. Un gest que ara pot costar 30 euros, la multa per incomplir la nova normativa.



"Em sembla excessiu, amb totes les retallades que hi ha i que ja no podem gastar, imagina't que et posin una multa per fumar a la platja, que s'ha fet tota la vida... és absurd!", es queixa en Brian.

A part de vigilar furts i venedors ambulants, ara els agents també han d'estar pendents dels fumadors infractors. És la Guàrdia Urbana qui s'encarrega de castigar els banyistes que s'encenguin una cigarreta rere una altra a la sorra desafiant la prohibició. Els informadors no tenen capacitat sancionadora, però la multa només s'aplicarà si es vulnera la normativa de forma reiterada, segons l'Ajuntament.

Acabar amb les burilles

En la prova pilot, es van reduir a la meitat

La prohibició de fumar a totes les platges de Barcelona s'ha aplicat aquest estiu després que el passat l'Ajuntament posés en marxa una prova pilot que ja prohibia fer-ho a les de Somorrostro, Sant Miquel, Nova Icària i Nova Mar Bella. Segons el govern municipal, els ciutadans van puntuar amb 8 sobre 10 la iniciativa que ara s'estén a totes les platges de la ciutat.



En la prova pilot, el consistori va constatar que el nombre de fumadors a les quatre platges on s'havia prohibit el tabac els fumadors van baixar d'un 18% a un 3% i la quantitat de burilles, que tarden una dècada a degradar-se, va disminuir en un 50%.