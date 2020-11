El SEPE denuncia a la Fiscalia la venda de cites prèvies a la demarcació de Barcelona

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) portarà a la Fiscalia la venda de cites prèvies per fer tràmits a la demarcació de Barcelona, segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ACN. Precisament, les oficines de les comarques barcelonines han patit una situació de col·lapse que ha provocat retards generalitzats de fins a tres mesos en la tramitació de les prestacions d'atur. El Ministeri de Treball ha tingut coneixement que alguns usuaris han pagat per obtenir la seva cita per a fer tràmits en el servei públic d'ocupació a terceres persones que s'encarreguen de vendre-les a través d'Internet. La direcció provincial de l'organisme posarà en coneixement de la Fiscalia aquests fets per tal que "procedeixi als efectes oportuns".



Fonts sindicals indiquen que han sospitat que aquesta situació es produïa en veure que, per exemple, tots els usuaris que van assistir un dia a una oficina barcelonina eren d'una localitat que no pertany al seu àmbit geogràfic. Els funcionaris atenen a tothom que tingui cita, encara que no visquin al territori que en principi gestiona aquella oficina. El ministeri que dirigeix Yolanda Díaz recorda que l'accés a la cita és gratuït i requereix facilitar dades personals.

A Ciutat Vella es poden trobar locutoris amb cartells de venda de cites prèvies

La problemàtica s'ha centrat a Barcelona i, en concret a Ciutat Vella on es poden veure locutoris amb cartells de venda de cites prèvies. De fet, algun dels usuaris afectats va comprar la cita en una bugaderia del centre de Barcelona. El president de la junta de personal dels funcionaris de l'Estat a la província de Barcelona i treballador del SEPE, Miguel Ángel Garcia, explica que es va començar a detectar la problemàtica perquè els mateixos usuaris explicaven que havien pagat des de 5 fins a 80 euros per poder tenir la cita.



Un altre indici va ser la repetició dels mateixos correus "fins a 20 vegades" en el llistat de les desenes de cites prèvies que es concedeixen cada dia, segons el també delegat de la CGT. "A més ens vam adonar que bona part d'aquestes cites demanades amb els correus que es repeteixen s'anul·laven. I quan això passa, es genera disponibilitat". "Aquestes anul·lacions són el mitjà que fan servir després per vendre la cita", ha afegit.

Aquest treballador creu que les persones que han accedit a aquestes citacions d'inici ho han fet a través d'un programa informàtic que se salta el mecanisme de seguretat de la pàgina web oficial que s'assegura que el demandant és una persona i no una màquina.

"L'escassetat de cites està provocant que es comerciï amb elles", reconeixen

El sindicalista assegura que fer la gestió de tramitar una cita per un tercer no és il·legal però si s'obté una cita fictícia fent servir dades inventades o amb les dades d'altres persones i després la vens, "s'entraria en una línia més delicada" i en una possible irregularitat. De moment, els Mossos no estan investigant els fets perquè els falta una denúncia dels afectats o de Fiscalia per fer-ho.



"L'escassetat de cites està provocant que es comerciï amb elles. Si tinguéssim una plantilla suficient per atendre la càrrega de feina que tenim ara mateix podríem atendre més gent", subratlla. "L'atur està pujant, tenim el problema dels ERTO amb errors en el pagament que demanen una resposta; la gent que no cobra i vol saber per què... Tot són motius que expliquen que la necessitat de cites augmenti", afegeix.