Set activitats per gaudir de l'hivern als Pirineus

Les baixes temperatures dels mesos d'hivern conviden a quedar-se a casa, excepte pels amants del fred, la neu i l'esquí, que esperen amb candeletes aquesta època de l'any per gaudir de les oportunitats que ofereix la muntanya. Des de rutes amb raquetes a tirar-se amb trineu o excursions pels cims més nevats.

Enguany, però, no està sent un hivern "normal" a la zona de neu per excel·lència de Catalunya, els Pirineus, ja que la falta de nevades al desembre ha deixat un paisatge més típic de tardor o primavera, a l'espera de les previsions de les properes setmanes.

La falta de neu, però, no és un impediment per gaudir de l'ambient hivernal al nord del país. Us proposem diversos plans per fer en família i amics més enllà d'esquiar.



Excursions d'hivern per la muntanya

Si no us agrada passar calor quan aneu d'excursió a la muntanya, l'hivern és ideal per fer una ruta entre neu i gel. Als Pirineus hi ha més de 1.000 km de senders senyalitzat. Us proposem una excursió per la Vall de Siarb, concretament una volta al refugi de Comes de Rubió des de Port del Cantó. El recorregut, que comença al port del Cantó, ens endinsa per la carena de la Serra Seca passant pel Pla Muntaner, des on es baixa per entre el bosc fins arribar al seu refugi, situat enmig de boscos de pi negre. La tornada es fa per la pista forestal de Rubio al refugi, des on es baixa per entre el bosc fins tornar al punt de sortida.

L'itinerari és una bona oportunitat per iniciar-se en l'ús de raquetes de neu, ja que permet gaudir dels boscos de pi i dels prats d'alta muntanya completament nevats. En total són 10 quilòmetres i 1.659 metres de desnivell.

Puja al cremallera amb la família a Vall de Núria

La Vall de Núria és un dels referents del Pirineu de Catalunya i ideal per fer un pla hivernal en família. L'estampa habitual a l'hivern és la de l'indret blanc cobert de neu, per la qual cosa encara pot ser més atractiva durant aquesta època de l'any. La millor opció per a molts és anar fins a Queralbs, Rialb o Ribes, des d'on podrem agafar l'arxiconegut Cremallera de Núria. Cal recordar que no es pot arribar amb cotxe fins a la neu.

Un cop siguem a lloc podrem visitar el santuari de la Mare de Déu de Núria o simplement passejar per la vall. Però el que us proposem és fer una visita activa, és a dir, aprofitant les diverses i variades excursions que podem realitzar des d'allà, com la ruta dels ponts històrics. A més, també trobem opcions com bussejar sota el gel, provar el parc lúdic o el passeig amb telefèric.

Tirar-se amb trineu

Seguim amb una proposta que requereix neu i que ja és un clàssic per fer amb nens: tirar-se amb trineu. Algunes estacions d'esquí ofereixen aquesta activitats per als més petits, com Vallter 2000 o La Molina.

Gaudeix de les vistes del Niu de l'Àliga

On segur que trobareu neu és al Niu de l'Àliga, al Parc Natural Cadí-Moixeró. Des de l'estació d'esquí de La Molina podrem accedir al seu punt més alt, a 2.537 metres d'altura sobre el nivell del mar.

El Telecabina Cadí-Moixeró és el remuntador mecànic de referència de l'estació de muntanya de La Molina, ja que dona accés al punt més alt de l'estació: el refugi Niu de l'Àliga i el pic de La Tosa. Gràcies a la darrera ampliació, amb la perllongació la temporada 2019-2020, ens portarà ben bé fins al refugi de muntanya. Tant des del cim com en el trajecte d'uns 20 minuts podrem gaudir d'unes vistes espectaculars, superant un desnivell vertical d'aproximadament 900 metres d'altitud.

El Telecabina Cadí-Moixeró de La Molina. — FGC

Des del cim de La Tosa podem gaudir d'una increïble vista panoràmica de 360 graus sobre les comarques de la Cerdanya, el Ripollès i el Berguedà, així com tot el Pirineu català i oriental francès. Els dies clars també podreu veure la serra de Montserrat, el Montseny i fins a la Torre de Collserola i el Tibidabo, a poc menys de 100 km en línia recta.



Excursions amb raquetes de neu

Les raquetes de neu són una de les altres activitats a l'alça relacionades amb aquesta època de l'any. Es tracta d'una bona alternativa a l'esquí o a l'snowboard, més econòmica, que ens permet caminar per la neu o el glaç de forma més àgil i còmode, amb aquests estris adherits a les botes.

Raquetes de neu a Vallter. — Generalitat de Catalunya

Aquesta activitat es pot fer a diversos indrets del nostre territori pirinenc. Les comarques del Berguedà -amb la referència dels Rasos de Peguera- i la Cerdanya són dos dels punts predilectes. Però també podrem fer raquetes de neu a Valler 2000, el Port del Compte o pel Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, passant per Port Ainé, Tuixent-La Vansa o la Vall de Núria, per exemple.



Visita el museu de la neu de Naut Aran

No tot és a l'aire lliure. Si ho vols saber tot sobre els esports de neu i les estacions d'esquí, el Musèu dera Nhèu d'Unha, a la Vall d'Aran, aplega una exposició permanent distribuïda en quatre seccions que aborden el fenomen meteorològic, les condicions de vida en aquests territoris, els esports de neu i les estacions d'esquí.

Ubicat a només set quilòmetres de l'estació d'esquí Baqueira-Beret, el Musèu dera Nhèu d'Unha acull una exposició documentada sobre la neu amb referències a nivell mundial que el converteixen en un espai únic al continent europeu.



Una ruta temàtica pel món de les bruixes a Tredós

Acabem amb una de les rutes més màgiques del Pirineu, la del Camin dera Bruisha de Tredós, a la Vall d'Aran. Amb la temàtica basada en el món de les bruixes, cabanes encantades i bancs temàtics, aquesta ruta és perfecta per gaudir en família de la bellesa natural de la regió. Dura una hora i el recorregut és d'1,5 quilòmetres. L'entrada al Camin dera Bruisha es troba al Carrer Santa Maria, accessible des de l'aparcament.