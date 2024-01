Vuit plans per fer el primer cap de setmana de l'any a Catalunya

Les festes de Nadal estan a punt d'arribar a la seva fi, només falta celebrar una de les nits més màgiques de l'any, la nit de Reis. Carrers i avingudes de desenes de municipis i ciutats d'arreu de Catalunya es preparen per rebre Ses Majestats els Reis d'Orient, que saludaran a tota la mainada des de les seves majestuoses carrosses. A banda de les cavalcades, et proposem vuit plans per fer el primer cap de setmana de l'any.

La nit més màgica de l'any a les principals ciutats catalanes

Els pobles i ciutats de Catalunya ja ho tenen tot preparat per rebre Ses Majestats els Reis d'Orient la tarda d'aquest divendres. Alguns arribaran pedalejant, altres en tren i fins i tot per mar, a bord d'un vaixell, com és el cas de Barcelona. La capital catalana celebrarà l'arribada del Melcior, Gaspar i Baltasar a l'Espigó del Gas a bord del pailebot Santa Eulàlia. Està previst que la cavalcada arrenqui a partir de les 18:00 hores.

Igual que a Barcelona, els Reis Mags arriben a Tarragona amb vaixell. La rebuda es durà a terme amb pirotècnia al barri marítim de Serrallo, on els altres vaixells i barques del port saludaran als nouvinguts amb les seves sirenes. Un cop desembarquin a les 18:15 hores, saludaran les autoritats i començaran el recorregut per la ciutat.

La cavalcada de Reis de Girona d'enguany canvia un part del recorregut previst. El seguici reial de Melcior, Gaspar i Baltasar passarà pel carrer de Santa Eugènia i la plaça del Marquès de Camps en lloc d'anar cap a la plaça del poeta Marquina i la ronda de Sant Antoni Maria Claret. Això sí, com cada any, començarà al Camp de Mart a les 18:00 hores i acabarà a l'esplanada de la Copa.

A Lleida, Ses Majestats els Reis d'Orient arribaran a l'estació de trens Lleida- Pirineus sobre les cinc de la tarda. El seguici reial començarà a la plaça Ramon Berenguer IV a les 18:00 hores.

Si hi ha una cavalcada catalana que destaca sobre la resta, aquesta és la d'Igualada (Anoia). Declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional, és la més antiga de Catalunya i coneguda pel Patge Faruk, una figura emblemàtica que representa l'ambaixador de Ses Majestats a Igualada. La cavalcada arrencarà a les 18:00 hores amb focs d'artifici.

Comença l'any al teatre

Comença l'any fent cultura, gaudint d'una de les obres que hi ha actualment en cartellera. Al Teatre Condal es pot veure l'espectacle Escape Room 2, una comèdia de Joel Joan i Hèctor Claramunt; al Teatre Gaudí, s'hi fa El joc de la veritat, la nova comèdia de parelles de Miquel Murga; al Teatre Romea, Tot l'any pot ser Nadal, dirigit per Daniel Anglès i protagonitzat per Joan Pera; al Tívoli es pot veure The Producers, i al Teatro Apolo fan La historia interminable.



Una escape room a l'aire lliure a Amposta

Et proposem fer un escape room a l'aire lliure i a través d'una aplicació mòbil -disponible per a iOS i Android- per conèixer diversos espais d'interès patrimonial i turístic de la ciutat d'Amposta (Montsià). És una iniciativa de VisitEscape, coimpulsada per una emprenedora de l'Aldea (Baix Ebre), planteja als usuaris la resolució d'un un misteri en aquest entorn i basat en fets reals, fusionant les experiències de les audioguies, el misteri i el room escape.

El Castell, el carrer del Fossat, el Mercat, les cases modernistes, l'antic Col·legi del Sagrat Cor o el pont Penjant són alguns dels punts que apareixen representats en la trama batejada com El crim soterrat. El joc proposa una experiència d'una durada aproximada de prop de dos hores, depenent si l'usuari decideix parar i entrar en algun monument o si va al gra resolent els enigmes. Està disponible en català i castellà.

Visita el Museu Dalí gratis

Si tens pensat visitar el Museu Dalí de Figueres en els pròxims mesos, aquest dissabte és una molt bona ocasió, ja que obrirà gratuïtament per a tothom el dia de Reis. Tradicionalment, l'equipament oferia la gratuïtat només als figuerencs, però aquest any ho farà per a tothom. El canvi ha estat possible gràcies a una donació al Centre d'Estudis Dalinians que ha testimoniat la voluntat real de l'artista d'obrir el museu a tothom "sense excepció". Les entrades s'han de reservar a través del web del museu.

Últim cap de setmana de Fira de Nadal al Port Vell

Aquest cap de setmana és l'últim per gaudir del mercat de Nadal al Port Vell. L'aposta de Nadal al Port del Moll de la Fusta de Barcelona s'ha convertit en una de les activitats de referència, dotant d'un gran caràcter nadalenc a aquesta zona, envoltats del mar, il·luminació, gastronomia i les parades nadalenques.

Espectacle familiar a Vilafranca del Penedès

El Teatre Municipal Cal Bolet de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) acollirà diumenge a les 10:30 i a les 11:45 hores l'espectacle infantil El núvol gris, gras i gros, a càrrec de la companyia Teatre al Detall, a partir del conte original d'Antoni Cuadrench. El preu de l'entrada és de sis euros.



Pujada al turó de Castellet

Deixem a una banda els plans nadalencs per proposar-te una ruta per la muntanya, concretament al turó de Castellet, a Sant Vicenç de Castellet. En el marc del programa Passejades guiades, la Diputació de Barcelona proposa diferents itineraris per descobrir el patrimoni natural i cultural dels espais naturals que pertanyen a la Xarxa de Parcs Naturals.

La ruta d'aquest cap de setmana serà el diumenge a les 10:00 hores per pujar al modest turó de Castellet (279 metres), tot creuant el pont sobre el riu Llobregat, per gaudir d'unes vistes espectaculars a 360º des de la torre del conjunt monumental medieval. Cal inscripció prèvia.



Exposició 'Dues pedres. Paisatges persistents'

Acabem amb una proposta cultural. Fins al 2 de juny, el Palau Robert acull una exposició dedicada a la pedra seca. Sota el títol Dues pedres. Paisatges persistents, la mostra vol difondre la riquesa patrimonial d'una tècnica mil·lenària que conforma els paisatges de bona part dels Països Catalans, i aportar elements de reflexió sobre el present i el futur d'aquests territoris a partir de la pedra seca.

L'exposició mostra que la pedra seca no representa només un dels trets més característics dels nostres paisatges i un llegat patrimonial extraordinari, sinó que és una autèntica font d'inspiració i un contenidor excepcional d'aquells valors que tant ens hauran de servir per fer front als desafiaments del món actual.