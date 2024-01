Dues noves carrosses i més de mil voluntaris: així serà la cavalcada de Reis de Barcelona

La cavalcada de Reis d'Orient a Barcelona estrenarà dues carrosses aquest divendres 5. Seran les dels reis Gaspar i Baltasar, ideades respectivament per Marc Salicrú i per José Menchero en col·laboració amb l'artista plàstic d'origen senegalès Michel Doudou. Cadascuna ha estat inspirada en els paisatges dels seus llocs d'origen: Gaspar portarà una comparsa amb diverses figures de camells, mentre la de Baltasar abocarà als paisatges africans i anirà acompanyada de percussió en directe.

El recorregut serà el mateix que l'any passat: començarà a les 18 hores al Parc de la Ciutadella i finalitzarà a la Font Màgica de Montjuïc, però no passarà per la Via Laietana, actualment en obres. La cavalcada comparà amb la participació d'uns 1.200 voluntaris i el consistori barceloní hi ha destinat 950.000 euros.

També es renova el vestuari d'alguns dels patges i seguicis, amb dissenys de Raquel Bonillo, i s'estrenaran estendards i hi haurà noves peces musicals creades pels compositors Alejandro Vivero i Esteban Tamashiro, en una col·laboració amb el Conservatori del Liceu. Segons ha detallat aquest dimecres l'Ajuntament de Barcelona, l'altra gran novetat és que els patges reials s'avançaran a ses majestats per recollir les cartes, entre les 12 i les 13 hores a l'Espigó del gas.

Un grup de patges del rei Gaspar assajant la coreografia. — Maria Aladern / ACN

Un estol d'embarcacions acompanyaran des del mar el grup de patges reials que recullin els desitjos dels nens, en una espècie de preludi de les activitats de la Copa Amèrica de Vela: els equips participants, remolcadors i altres velers han estat convidats a formar part de la comitiva marítima. Quan els vaixells hagin travessat les platges, els carters i patges reials animaran la ciutadania amb una coreografia de cloenda i un espectacle de pirotècnia.

En aquest sentit, el regidor de Cultura, Xavier Marcé, ha dit que confia que la iniciativa tingui una bona acollida per part de la ciutadania i no ha descartat consolidar-la l'any vinent. "És una idea interessant", ha expressat aquest dimecres durant l'atenció als mitjans.

Els tres reis arribaran per mar a bord del Pailebot Santa Eulàlia, com és tradició, al voltant de les 16:30 hores. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, rebrà ses majestats al Portal de la Pau, on els oferirà el pa i la sal com a símbol d'hospitalitat i benvinguda. També els lliurarà les claus de la ciutat perquè puguin entrar a totes les cases.

Previsions de pluja

El consistori ha preparat un dispositiu especial que es desplegarà en cas que plogui. "A no ser que hi hagi el diluvi universal està tot controlat", ha dit el regidor barceloní. En aquest sentit, el patge reial Gregori ha afegit que la cavalcada "no perilla en absolut" i ha afirmat que tots els nens rebran el seu regal. Les tres televisions públiques, TVE, TV3 i Betevé, faran una programació especial sobre l'arribada dels Reis d'Orient a Barcelona.