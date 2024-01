Els millors tortells de Reis de Catalunya per aquest 2024

El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu que enguany a Catalunya es venguin més d'un milió de tortells de Reis artesans, un 2% més que l'any passat. Els pastissers són "optimistes" gràcies al "bon inici" de la campanya de Nadal, que va arrencar amb més vendes de torrons i panettones respecte fa un any.

Els preus es mantenen igual que el 2022 i el pastís de massapà i fruita preveu continuar com el més venut, seguit molt de prop pel farcit de nata. El gremi també ha admès que cada cop creixen més les opcions innovadores que a la massa de brioix li afegeixen ingredients com el te matxa, el cacau o el caramel.

Si el vostre objectiu és aconseguir provar els millors tortells de Reis de Catalunya aquest 2024, us acostem una llista amb alguns dels més reconeguts pels consumidors i també per certàmens com el que organitza l'Obra Social Ernest Verdaguer de Panatics. En concret, els que van ser reconeguts aquest mes de desembre de 2023 en la quarta edició del concurs, i també el guanyador del 2022.

En aquest darrer concurs hi van participar més de 50 forners i pastissers de tot Catalunya, amb tortells que van ser valorats per professionals del sector de la fleca i de la pastisseria, i van destacar l'alt nivell. Entre altres aspectes, el jurat va fer els tasts dels tortells valorant el pes, l'aspecte exterior, la decoració, l'estructura i la qualitat del brioix, entre altres.

L'Obrador dels 15 de Barcelona

El tortell de Reis de l'Obrador dels 15 del Passeig de Maragall, 209, de Barcelona ha estat el guanyador entre els tortells clàssics presentats en aquesta darrera edició. El jurat va destacar que l'obra de Mònica Gregori té una massa de brioix i massapà de gran nivell. L'organització també ha reivindicat la decoració clàssica que presentava, "com marcaven les bases del concurs".

Segons indica l'obrador al seu lloc web, està fet amb farina, ou, llet, mantega, sucre, sal, llevat + ametlla i sucre + fruita confitada. El preu del tortell de reis gras de massapà és de 33 euros i està indicat per a entre 6 i 8 persones.

L'Atelier Barcelona

Davant les noves tendències, el concurs enguany s'ha acaptat i ha incorporat la categoria creativa, que ha tingut com a guanyador el tortell del conegut Eric Ortuño de la pastisseria L'Atelier Barcelona (Carrer de Viladomat, 140 bis.). Es tracta d'un tortell original fins i tot amb el nom: el Roscottone Gold, fet amb una massa de panettone, amb una barreja de gingebre, trossos de caramel, cremós de dolcey, i unes làmines d'or que el coronen.

La pastisseria el defineix com un lingot, que "des del seu cofre deixa anar fulgors que atrauen els sentits". "El toc, digne de la reialesa, són les làmines d'or que el coronen", afegeixen. En aquest cas, el preu del Roscottone Gold és de 47 euros.

Pastisseria Joan del Papiol

Aquest 2023 ha estat un dels finalistes, però ja va quedar en el primer lloc en el concurs de millor Tortell Clàssic de Reis de Catalunya l'any 2022. Es tracta de la peça d'Albert Sánchez de la Pastisseria Joan del Papiol, ubicada a l'Avinguda de la Generalitat de Catalunya número 27.

La pastisseria ha guanyat altres premis reconeguts en els darrers anys, per la qual cosa és una aposta segura. Destaca la de la Millor Coca Creativa 2021, per celebrar el Sant Joan, i el cas de la Palmond, la Palmera guanyadora del premi Puratos a la millor Palmera d'Espanya 2019, feta amb praliné d'ametlla i un bany de xocolata blanca.