Set cada deu catalans estan poc o gens satisfets amb el funcionament de la democràcia

La satisfacció amb el funcionament de la democràcia no passa pel millor moment a Catalunya. Si més no, així s'extreu de la lectura del Baròmetre d'Opinió Política, que s'ha presentat aquest dimecres. Segons el treball del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el 72% dels catalans, és a dir més de set de cada deu, estan poc o gens satisfets amb el funcionament de la nostra democràcia -el 21% gens satisfets, el 51% poc-, mentre que només el 24% es proclama bastant satisfet i un residual 3% molt. El grau d'insatisfacció varia força en funció de per quin partit es simpatitza i els de la CUP i els de Junts són els que ho estan més -92% dels cupaires i 90% dels de Junts-, mentre que els de PSC, Cs i PP són els més satisfets.

Pel que fa a la situació econòmica, la majoria dels catalans creuen que és dolenta o molt dolenta tant a Catalunya (51%) com a l'Estat (64%), però es tracta d'un volum inferior al de l'anterior Baròmetre, quan arribava al 59% només al Principat i al 69% a l'Estat. Així mateix, un 39% dels enquestats creu que la situació empitjorarà en el proper any, per sota del 52% que ho pensava al novembre, però sobretot ara hi ha un 20% que creu que millorarà, quan fa cinc mesos només era un 15%. És a dir, s'ha reduït el pessimisme econòmic.

Tenint en compte que el proper 28 de maig hi haurà eleccions municipals, el CEO també planteja diverses qüestions al voltant d'aquests comicis i la meitat dels catalans assegura que vota sempre el mateix partit, independentment del tipus d'eleccions. Ara bé, quatre de cada 10 canvia de partit en funció dels comicis, un fet que sobretot es produeix entre els ciutadans d'entre 35 i 49 anys (49%) i 50 i 64 anys (44%). El canvi de partit es dona més entre els habitants a municipis petits -de menys de 2.000 habitants- que en la resta.

Finalment, el 65% dels catalans estaria d'acord amb la implementació de la renda bàsica universal (RBU), mentre que només un 22% s'hi mostra totalment en desacord i un 10% bastant en desacord. Els més partidaris d'implementar-la són els simpatitzants de la CUP i En Comú Podem, les dues formacions que van defensar la posada en marxa del pla pilot de la RBU que volia articular el Govern -d'ERC- i que va caure a conseqüència del rebuig de PSC i Junts.