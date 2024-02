Encetem un febrer especial, ja que enguany tindrà 29 dies. Un fet que només passa cada quatre anys. En el primer cap de setmana del mes les agendes culturals i festives d'arreu del país escalfen els motors abans de celebrar el carnaval. El cap d'any nou xinès a Barcelona, el TrufforumVic Llum BCN 2024 al Poblenou són algunes de les propostes per fer aquest divendres, dissabte i diumenge. Et proposem set plans per gaudir del primer cap de setmana de febrer



Any nou xinès a Barcelona

Aquest cap de setmana té lloc una de les cites més especials del calendari xinès, el cap d'any, una tradició mil·lenària que no cal viatjar fins al continent asiàtic per viure. Les principals capitals del món organitzen concerts, taules rodones, tallers, degustacions i cercaviles per donar la benvinguda al 4722, l'any del drac.

L'entrada d'any serà dissabte, amb un programa ple d'activitats per tal d'apropar-nos a la cultura xinesa. L'acte central se celebrarà al passeig Lluís Companys i a l'Arc de Triomf, on de 10:00 a 20:00 hores s'han programat tota mena d'espectacles de cultura tradicional xinesa per donar la benvinguda a l'Any del Drac.

Al matí hi haurà una rua amb sortida al Parc de l'Estació del Nord a les 11:00 hores, i a partir de les 12 començaran els espectacles a l'escenari central sota l'Arc de Triomf. A la tarda també n'hi haurà de 17 h a 19 h, i durant tot el dia hi haurà una fira gastronòmica i cultural al Passeig Sant Joan, amb cuina street food xinesa i tallers culturals.



TrufforumVic

La capital d'Osona acull fins diumenge una nova edició del TrufforumVic, la festa de la tòfona, que enguany creixerà en espai firal i programació. Es fa al recinte firal El Sucre de Vic i inclou el tradicional mercat de tòfona fresca i productes trufats. Entre les novetats, destaca la creació d'un espai gastronòmic, La Tòfona al Plat, on els visitants podran degustar diferents plats al llarg de la jornada i que comptarà amb diversos restaurants i establiments convidats que oferiran propostes dolces i salades.

El certamen inclou programació per a professionals, com un congrés internacional de tòfona, i també per a visitants.

'Una Altra Història' al Museu d'Història de Catalunya

El Museu d'Història de Catalunya acull l'exposició Una altra història, creada a partir del programa produït per 3Cat amb la col·laboració d'El Terrat. Presenta els 100 objectes més originals que va reunir el programa presentat per Albert Om. És punt de trobada de 100 petites històries que són la base de la història del nostre país.

La gravació del programa es va realitzar en vuit espais emblemàtics del patrimoni català (Monestir de Sant Pere de Rodes, Museu d'Art de Girona, Castell de Santa Florentina, Universitat de Barcelona, Reial Monestir de Santes Creus, Institut Pere Mata, Palau Episcopal de Solsona i Castell de Gardeny), on persones de tot Catalunya van presentar un total de 100 objectes i en van explicar les històries personals que els feien singulars.

Nou itinerari arqueològic a la catedral de Tarragona

La catedral de Tarragona estrena dissabte un nou itinerari arqueològic que permetrà comprendre el recinte de culte imperial romà, conegut com a temple d'August. La visita recorre principalment espais romans, a través dels murs que configuraven el tancament del propi recinte de culte i que alhora posteriorment van servir de base per aixecar l'actual catedral medieval.

Llum BCN 2024 al Poblenou

Poblenou torna a ser aquest cap de setmana la seu del Festival Llum BCN, amb 40 instal·lacions d'artistes professionals i escoles d'art, disseny, il·luminació i arquitectura. L'esdeveniment transformarà diversos espais urbans del Poblenou en espais de llum pròpia. El Museu del Disseny Hub, el Mirador de Glòries, la Casa de les Lletres, el local d'Hangar.org, L'Auditori, el Teatre Nacional de Catalunya o el Parc del Poblenou seran alguns dels espais que acolliran les exposicions de 13 artistes nacionals i internacionals, 15 escoles de disseny i arquitectura, 28 instal·lacions lumíniques.



Lleida Jazz Cava: Anggie Obin

Nova edició del cicle Lleida Jazz Cava, el punt de trobada dels amants del jazz a terres de ponent, que ofereix la possibilitat als músics locals de participar en una jam session amb intèrprets de primer nivell, provinents de Barcelona i diferents punts del territori català.

En aquesta ocasió comptarà amb la flautista Anggie Obin que, com és habitual, oferirà un concert acompanyada de Jordi Rexach i Genís Bagés, abans de la jam session. Serà divendres a les 22:00 hores a l'Espai Orfeó.

Fira solidària 'El meu cos, el meu dret'

Amb motiu del 6 de febrer, Dia Internacional per la Tolerància Zero a la Mutilació Genital Femenina, i en el marc de les jornades El meu cos, el meu dret, la Plaça del Barco de Girona acull una fira solidària que comptarà amb diverses propostes com tallers, actuacions musicals o xerrades.