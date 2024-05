Una setantena de ramaders es manifesten al Pallars per reclamar una "millor gestió" dels ossos al Pirineu

La "presència inusual" d'ossos a pocs metres dels pobles a la vall Ferrera, ha fet que una setantena de ramaders del Pallars Sobirà surtin aquell dilluns al carrer per demanar a l'administració una "millor gestió" d'aquests animals al Pirineu. Els ramaders consideren que la gestió que s'està fent és "nefasta" i denuncien que els animals que s'han vist "no mostren cap temor" a la presència humana i s'acosten "temeràriament" als pobles com Alins o Àreu.

La protesta s'ha fet a Llavorsí i ha estat convocada per Unió de Pagesos (UP), sindicat que demana quin és el nombre màxim d'ossos que calculen que hi pot haver al Pirineu tenint en compte la població i les activitats que s'hi desenvolupen, i que l'administració n'assumeixi les conseqüències.

Segons el darrer recompte, durant el 2023 es van detectar 83 ossos al Pirineu, set més que l'any anterior, 41 dels quals a Catalunya.

Els ramaders han anat caminant darrere una pancarta on es podia llegir "La ramaderia del Pirineu existeix" fins a la seu del Parc Natural de l'Alt Pirineu, on han llegit un manifest. La concentració de ramaders la tancaven tres tractors.

Durant la lectura han demanat el "reconeixement de tots els atacs directes i indirectes" així com "els danys col·laterals" que suposa la presència de l'os a les muntanyes. Els ramaders diuen que estan cansats que l'administració els qüestioni cada vegada que hi ha un atac i demanen informació en temps real d'on es troben els ossos per "prendre mesures" per defensar els seus animals i "no posar en perill la seva pròpia vida".

El ramader que fa uns dies es va trobar l'os de cara i va haver de defensar els seus animals s'ha dirigit als manifestats i els ha agraït el seu suport. Amb la por al cos encara, ha dit que la coexistència de l'os amb la ramaderia extensiva no és viable.

Com ho veu la Fundación Oso Pardo`?

Mentre els ramaders diuen que els agrupaments de ramats d'equí i boví són "impossibles d'aplicar" com es fa amb els ramats d'oví, la Fundación Oso Pardo ha defensat els agrupaments de ramats d'ovelles i ha informat que només un 0,16% del bestiar dels agrupaments va morir depredat per l'os el 2022.

Pel que fa als danys causats per ossos l'any 2023 a tot el Pirineu català van ser de: 19 atacs sobre apicultura (49 ruscs, caixes i nuclis, que van comportar una indemnització conjunta de 5.105 euros), 14 atacs sobre ramaderia ovina i caprina (14 ovelles i una cabra amb un total de 2.715 euros d'indemnització) i 1 atac sobre un vedell (600 euros d'indemnització).

Per aquesta entitat els posicionaments en contra d'aquest animal "de forma sistemàtica" per part del sector ramader, "són difícils d'entendre per una societat que recolza tant la ramaderia extensiva com la conservació de les espècies en perill d'extinció".