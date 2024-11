La Setmana del Llibre en Català es queda al passeig Lluís Companys i no tornarà al Moll de la Fusta

Després d'una edició exitosa al passeig Lluís Companys de Barcelona, la Setmana del Llibre en Català ha anunciat que no tornarà al Moll de la Fusta, la ubicació tradicional de l'esdeveniment en anys anteriors. I és que la 42a edició de l'esdeveniment literari es va tancar amb més de 100.000 visitants i un 20% més de vendes. La decisió s'ha pres amb la intenció de consolidar el passeig com a seu permanent d'aquest esdeveniment literari.

El president d'Editors.cat, Ilya Pérdigo, ha recordat que allò que havia de ser una solució "provisional" derivada de la celebració de la Copa Amèrica – que va ocupar l'espai inicial – es va acabar convertint en un "èxit rotund". Després de preguntar l'opinió als participants, han decidit apostar per mantenir la Setmana al centre de la ciutat, i coincidint de nou amb les Festes de la Mercè.

En una enquesta, el 87% dels participants van expressar la seva voluntat de quedar-se davant de l'Arc de Triomf, un indret que ofereix més visibilitat i millors condicions. Les mateixes dades apunten a que un 83% dels expositors havien venut més. "Avui en dia costa trobar una resposta tan unànime, així que ho vam parlar amb l'Ajuntament de Barcelona, que hi va estar d'acord", ha afegit en declaracions a ACN.

El responsable també ha assenyalat que es farà un cop més passada de Diada Nacional de Catalunya, durant la festa major de la capital catalana. "Tot i ser dos esdeveniments separats, és un component que suma i ajuda a engrandir aquells dies", ha conclòs.

"Esperem poder-hi estar molt de temps"

El president espera que a partir d'ara es pugui mantenir la ubicació durant els pròxims anys, tot i que deixa clar que no han signat cap mena d'acord amb el consistori, sinó que s'anirà decidint sobre la marxa. "De la Catedral vam marxar perquè no hi cabíem, i el Moll de la Fusta ens agradava, però aquí estem molt contents", ha assegurat, "esperem poder-hi estar molt de temps".

Finalment, Pérdigo ha avançat que ja estan pensant maneres d'ampliar i utilitzar millor l'espai. "Estiguem on estiguem, la nostra voluntat passa per fer l'espai més còmode i transversal", ha subratllat. En qualsevol cas, el canvi permetrà una experiència més accessible i còmoda per als visitants, en un espai ampli i emblemàtic.