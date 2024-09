El canvi d'ubicació i de dates impulsa la Setmana del Llibre en Català amb més de 100.000 visitants i un 20% més de vendes

La Setmana del Llibre en Català ha tancat aquest diumenge la seva 42a edició amb més de 100.000 visitants. Pel que fa a les vendes, a l'espera de tancar les xifres definitives, l'organització calcula que han crescut un 20% en comparació amb l'any passat, unes xifres que segons el president d'Editors.cat, Ilya Pérdigo, reafirmen la consolidació del festival del llibre en català com un "esdeveniment cultural de referència" que corrobora la vitalitat i la bona salut del sector. Pérdigo també ha valorat molt positivament el canvi d'ubicació, que enguany ha traslladat la Setmana del Moll de la Fusta al Passeig Lluís Companys i, de fet, durant els pròxims dies es valorarà quina és la millor ubicació per l'edició del 2025.

L'esdeveniment va obrir portes el passat 20 de setembre i deu dies després les ha tancat amb un recompte molt favorable no només respecte a l'assistència, sinó també pel que fa a les vendes. El president d'Editors.cat ha recordat que l'any passat ja havia sigut rècord i ha insistit que haver superat amb bona nota aquesta edició -marcada per la incertesa en un inici pel canvi d'ubicació i de dates- és una "meravella".

Enguany, la Setmana s'ha desplaçat al Passeig Lluís Companys de Barcelona, davant de l'Arc de Triomf, per cedir el seu espai habitual al Moll de la Fusta a la Copa Amèrica de Vela, instal·lada en aquesta ubicació fins a finals d'octubre. Aquest canvi ha fet necessari reduir l'espai i ajustar el format, però alhora ha permès situar l'esdeveniment literari en ple centre de la ciutat, arribant així a molta més gent, i coincidint també amb les festes de la Mercè.

"Hi va haver un diàleg entre les dues festes i finalment ha superat qualsevol expectativa"

"Realment ens ho agafàvem com una oportunitat", ha reconegut Pérdigo, "hi va haver un diàleg entre les dues festes i finalment ha superat qualsevol expectativa". Una situació que ha portat l'organització a replantejar-se la ubicació de cara l'any vinent i decidir si val la pena tornar al lloc tradicional o quedar-se en aquest nou emplaçament. "Marxem satisfets i la predisposició de l'Ajuntament de Barcelona és bona en cas que vulguem quedar-nos", ha insistit, "els pròxims dies ho haurem de pensar en fred, fer números i estudiar-ho".



També ha afirmat que si s'acaba quedant al centre, és un espai "millorable" que podria créixer en ample i fer més gran l'espai dedicat a literatura infantil i juvenil, similar al que hi havia al Moll de la Fusta. "Estaria bé recuperar-lo, i si alhora podem créixer una mica més, doncs també estaria bé", ha detallat.

Una cita important pel sector del llibre

Més enllà de l'àmplia oferta de llibres en català, la Setmana ha comptat amb pràcticament 300 activitats programades per a tots els públics amb presentacions, debats literaris, concerts, tallers, itineraris literaris, recitals de poesia, signatures d'autors, taules rodones i converses, entre altres. Pérdigo ha definit l'esdeveniment de "luxe" i ha subratllat que és "tot un orgull" poder tenir un esdeveniment d'aquest tipus. "Són deu dies durant els quals els llibreters, les editorials, els autors poden parlar amb els lectors", ha celebrat. També ha afegit que és una cita òptima per presentar novetats, però també fer arribar "el fons", que també és "molt important".

Una de les xerrades programades en el marc de La Setmana del Llibre en Català. — Eli Don / ACN

Els autors, encantats

Regina Rodríguez: "Em sembla que li treuen molt de suc i em sembla imprescindible per la salut de la literatura catalana"

Durant tots els dies que ha durat la Setmana diversos autors han participat en actes, signatures de llibres o presentacions. És el cas, per exemple de la Regina Rodríguez, autora de Les calces al sol (La Campana), que aquest diumenge estava signant exemplars en una de les parades. L'escriptora ha admès que li sembla un esdeveniment "brutal", sobretot per la quantitat de coses que es programen en pocs dies. "Em sembla que li treuen molt de suc i em sembla imprescindible per la salut de la literatura catalana", ha afirmat, "pels nosaltres, els autors, és un luxe total".

Rodríguez, que durant tot el matí ha rebut visites de persones que compraven el seu llibre i volien una signatura o bé una fotografia amb l'autora, ha celebrat que el títol continuï tenint tanta popularitat, un fet que l'ajuda a recarregar bateries pel segon. "No em falten ànims, perquè per sort en tinc molts, però és bonic sortir de l'aïllament i la solitud per trobar aquesta energia, de poder parlar amb la gent i que t'expliquin. Sempre és molt agraït", ha apuntat.