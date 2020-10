El Sindicat de Llogateres demanda un fons voltor per imposar "clàusules abusives" i això "establirà un precedent"

Sílvia Torres viu en un pis de 52 m² a Granollers. Tres mesos abans que se li acabés el contracte, va rebre un burofax del fons inversor Azora en què se li notificava que el lloguer pujava de 385 euros a 897 euros. Va intentar contactar-hi però va ser impossible. No va poder veure el contracte fins el dia que va anar a signar-lo, i no va poder negociar res. Ella és la part denunciant de la demanda que aquest dimarts ha interposat el Sindicat de Llogateres, juntament amb la cooperativa d'advocats Col·lectiu Ronda, contra les clàusules abusives que imposa aquest fons voltor -el tercer amb més habitatges a l'Estat- a milers de llars. "No pot ser que siguin els amos del patiment de tantes famílies. Això és el primer pas", ha afirmat Torres en la roda de premsa convocada pel col·lectiu davant la Ciutat de la Justícia.

"Els fons voltor imposen contractes fraudulents"

La portaveu del Sindicat, Marta Ill, ha explicat que "els fons voltor imposen contractes fraudulents", fet sobre el qual incideix el litigi iniciat avui. La demanda la interposa una llogatera en concret, però "establirà un precedent en la lluita pel dret a l'habitatge i se'n podran beneficiar milers de famílies a l'Estat espanyol", ha explicat Ill. "Els llogaters es veuen obligats a acceptar contractes amb clàusules que són contràries a la llei vigent", ha reiterat.



La demanda la interposen concretament contra Lazora Sociedad Inmobiliaria SL, una de les filials del fons voltor Azora -que compta amb 13.000 habitatges de lloguer arreu l’Estat espanyol- i denuncia 10 clàusules "abusives i fraudulentes" que apareixen de "manera sistemàtica" en centenars de contractes de lloguers dels fons d’inversió.

"Litigis estratègics" per apuntalar el dret a l'habitatge

L'advocada del Col·lectiu Ronda Montse Serrano ha explicat que la iniciativa busca "la interposició de litigis estratègics" que permetin anar més enllà dels casos puntuals dels demandats per apuntalar el dret a l'habitatge. "Aquest cas pot suposar un pas molt important i de llarg recorregut", ha afegit. Segons l'advocada, es pot establir un paral·lelisme entre aquesta estratègia iniciada avui i la denúncia de les clàusules abusives bancàries.



Aquest tipus de clàusules són abusives principalment perquè "provoquen desequilibri i falta d'equitat" en la relació entre el llogater i el propietari. Algunes d'elles serien, per exemple, l'obligatorietat de contractar una assegurança d'impagament per part de l'inquilí o establir una bonificació en la renda mensual dels primers tres anys per, després, poder aplicar una pujada encoberta del lloguer. En el cas de Torres, això implica que els primers tres anys pagarà 690 euros de lloguer -més de 300 euros més que el que pagava abans- i, a partir del quart any, l'import pujarà fins els 897 euros. "Això és frau de llei", ha afirmat Serrano.

Les 10 clàusules demandades són "abusives" perquè provoquen "desequilibri i falta d'equitat"

Altres clàusules serien la inclusió de les dades de l'inquilí al fitxer de morosos o que el propietari es quedi la fiança si el pis no està exactament igual que en entrar-hi, fet que la llei ja preveu que no sigui així degut al desgast i al pas del temps, entre d'altres. "En canvi, no es preveu cap clàusula equivalent si el propietari incompleix el contracte", ha reafirmat Serrano.



L'advocada ha explicat que s'estableix un precedent "des del moment u", perquè la interposició de la demanda ja està qüestionant "la impunitat" d'aquest tipus de fons pel que fa a l'habitatge. "Volem donar la consigna que és important acudir als moviments per l'habitatge davant de la signatura d'un contracte. Cal estar organitzades per fer-hi front", ha remarcat la portaveu Marta Ill.