El Sindicat de Llogateres protesta a la seu de Junts: "Van de patriotes però es venen el país"

La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, acusa Junts per Catalunya de "deixar tirades a milers de persones" amb el seu 'no' a la proposició de llei per regular els lloguers de temporada i d'habitacions. "Van de patriotes però es venen el país", ha afirmat la representant aquest dimecres, en una jornada farcida de crítiques al partit. Ho ha dit en una concentració a prop de la seu del partit a Barcelona, al passatge Bofill, blindat pels Mossos.

Mig miler de persones -segons el Sindicat de Llogateres- han respost a la crida per mostrar el rebuig a la postura dels juntaires al Congrés dels Diputats. Els activistes han tallat el carrer Marina entre València i Aragó i hi ha hagut llançament d'ous i tomàquets contra el cordó policial. Entre els assistents a la concentració s'ha pogut veure Janet Sanz, regidora de Barcelona en Comú, i Laure Vega, diputada de la CUP.

Els concentrats han començat a arribar a l'emplaçament indicat cap a les sis de la tarda, per bé que el Sindicat ha anunciat que posposava l'acció uns minuts a causa de la pluja. Els manifestants han cridat consignes com 'Míriam Nogueras desnona llogateres', 'Ni un euro més, abaixem els lloguers' o 'Alerta Convergència, se'ns acaba la paciència'. Cap a dos quarts de vuit l'acte s'ha dissolt sense entrebancs.

Junts es fa enrere del seu compromís

Arcarazo ha assegurat que Junts els havia dit en privat que s'abstindrien a la proposta de tramitació de la llei perquè pogués entrar a ser debatuda al Congrés. "Ells s'havien compromès públicament al matí. Jordi Turull (secretari general) s'havia compromès a la televisió pública d'abstenir-se i, per tant, facilitar la tramitació. També s'havia compromès amb nosaltres i a última hora es van fer enrere i ens van trair. És una vergonya", ha lamentat.

"La gent està farta de viure aquest engany. I la gent ha dit prou, ha dit no ens rendim, per molt que ens ho tombeu ens tornarem a aixecar i no pararem fins que atureu aquesta estafa, fins que es reguli el lloguer de temporada i el d'habitacions, perquè la gent ha de poder viure en aquesta ciutat", ha afegit la portaveu del Sindicat.