Pluja de crítiques a Junts per votar en contra de la tramitació de la llei que regula els lloguers de temporada

Pluja de crítiques a Junts per votar en contra de la tramitació de la llei al Congrés que regularia els lloguers de temporada i per habitacions. Tant els partits catalans d'esquerres com les entitats pel dret a l'habitatge han carregat contra els postcovergents per alinear-se amb PP i Vox i per canviar a última hora d'opinió, després que el secretari general del partit, Jordi Turull, hagués anunciat l'abstenció, fet que hauria facilitat l'aprovació inicial de la proposta de Sumar.



El Sindicat de Llogateres va ser de les primeres entitats a reaccionar, mostrant un rebuig absolut a la decisió de Junts. "És una vergonya. Realment s'acaben de coronar com l'enemic número 1 dels llogaters a Catalunya i a la resta de l'Estat", van manifestar en un vídeo a X. A més, van alertar que la negativa no quedarà "sense resposta" i, per aquest motiu, han convocat una manifestació aquest dimecres a les 18 h a la seu de Junts, al passatge Bofill, número 11.

🔴 Avui, @JuntsXCat, com acostuma a ser habitual, s’ha sumat a l’ultradreta del PP i Vox per evitar regular els lloguers d’habitacions i de temporada.



Avui, se sumen, UN ALTRE COP, a la llista d’enemics número 1 de les llogateres de Catalunya i la resta de l’Estat. 👇 pic.twitter.com/2WfdC9bezx — Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) September 17, 2024

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), per la seva banda, han asseverat aquest matí que "l'únic objectiu d'aquest partit de dretes [Junts] és continuar omplint les seves butxaques i els de la burgesia catalana especulant amb "els seus negocis".

Les reaccions d'ERC, Comuns i la CUP

Els Comuns es van mostrar més que contrariats i no van dubtar en carregar durament contra Junts. "Quan no puguis pagar el lloguer, recorda qui ha permès que et continuïn apujant els preus: Junts, PP i Vox", van escriure en una publicació a X. En la mateixa xarxa social, Jéssica Albiach va lamentar que tots tres partits han tornat a "demostrar la seva complicitat amb els especuladors i han votat plegats perquè continuï el frau dels lloguers de temporada i d'habitacions".

Enmig de l'emergència que estem vivint, Junts s'ha tornat a posar al costat de PP i VOX impedint que la proposta del @SindicatLloguer per regular els lloguers de temporada i habitacions tiri endavant.



No ens aturaran: seguirem treballant fins que tothom pugui accedir a un sostre… pic.twitter.com/T2W4kDaktK — Comuns (@SomComuns) September 17, 2024

Per la seva part, el primer secretari de la mesa del Congrés i diputat de Sumar, Gerard Pissarello, ha explicat aquest matí al Cafè d'Idees d'RTVE que Junts va votar "com l'antiga Convergència". "Volíem acabar amb una situació que està portant a que molta gent hagi de pagar lloguers d'habitacions de 600€. Teníem un acord per discutir aquesta iniciativa del Sindicat de Llogateres, però a últim moment vam rebre una trucada de Junts dient que votaven en contra", ha afegit.



Pel que fa a ERC, Gabriel Rufián va advertir aquest dimarts que "s'està formant un bloc de dretes de PP, Vox i Junts que segurament portarà Feijóo a la Moncloa". Segons el portaveu dels republicans al Congrés, aquest és el "fantasma" que recorre la cambra baixa després que el govern espanyol acumuli 35 votacions perdudes al Congrés.

La CUP, al seu torn, ha acusat la formació de Carles Puigdemont de defensar els especuladors, tant al Congrés com al Parlament. "Junts està al costat de les patronals immobiliàries, del capital i dels fons voltor que s'enriqueixen amb el dret a l'habitatge", ha expressat a través d'X.

Com no podia ser d'altra manera, les diputades cupaires Laure Vega i Laia Estrada també han llançat les seves crítiques. "La negativa de Junts a limitar el lloguer de temporada és abocar a moltíssimes persones al mercat més descarnat amb un bé tan essencial com és tenir llar. Fer-ho en nom de la sobirania catalana, havent tombat el decret propi, una vergonya. La seva és una república d'esclaus", ha escrit Vega amb contundència.