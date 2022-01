Sis persones han mort aquesta matinada en l'incendi d'una residència de Montcada (L'Horta Nord), al País Valencià. L'equipament de gent gran està situat al carrer Major. Segons ha informat el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana, el 112 va rebre l'avís al voltant de les 11 de la nit d'aquest dimarts passat. Immediatament, es van mobilitzar nou dotacions dels Bombers de València, que es van desplaçar fins al lloc dels fets, juntament amb una desena d'ambulàncies (4 SAMU, 5 Suports Vitals Bàsics i un suport no assistit). L'incendi ja està controlat i els efectius continuen treballant a la zona al costat de mitjans sanitaris. Les víctimes mortals tenen entre 67 i 95 anys.



De les 25 persones que s'han rescatat, 11 han resultat ferides. Tres d'elles s'han traslladat a hospitals amb intoxicació greu i 8 amb intoxicació lleu. Paral·lelament, s'ha desallotjat part dels usuaris de l'equipament de forma preventiva.



L'incendi va començar en una habitació de la primera planta on hi havia dos avis, que han mort, als quals cal sumar quatre decessos de persones que havien estat evacuades del sinistre. Així ho ha explicat l'inspector en cap del Consorci de Bombers de València, José Miguel Basset, que ha assenyalat que quan van arribar a la residència, després de rebre del 112 l'avís de l'incendi cap a les 23.30 hores de dimarts, es van trobar una "gran quantitat de persones demanant auxili i atrapades pel fum".

Segons ha assenyalat, l'incendi estava "totalment desenvolupat, amb molta gent demanant auxili, sobretot a la planta superior", i van procedir a rescatar "moltíssimes persones, unes 20 o 25, de les habitacions de l'ala afectada i del pis superior". L'avenç de les flames era tan gran que "feia impossible la supervivència" al lloc de l'inici, ha assegurat Basset, que ha precisat que una vegada extingit han trobat dues persones mortes a l'habitació sinistrada, mentre que tres més que havien estat evacuades també han mort, per "inhalació de fum o qualsevol altra circumstància".



El responsable del Consorci provincial de Bombers de València ha destacat que a les tasques d'extinció han participat dotacions dels parcs de Moncada, Paterna, la Pobla de Farnals, Burjassot i fins i tot Torrent.